Сальма Хайек впечатлила фигурой в купальнике ‒ фото
На днях голливудская звезда Сальма Хайек отпраздновала 55-летние. Красотка поражает цветущим видом и подтянутым телом в Instagram!
Знаменитость запечатлела себя на отдыхе возле океана. Она зашла по колена в воду и загадочно смотрела вдаль. Одета она в сплошной синий купальник, отлично подчеркивающий ее стройную фигуру. Каштановые волосы волнами спадали с ее плеч, а на лице не было ни грамма макияжа.
Поздравляю себя с 55-летием. С нетерпением жду новых приключений,‒ заинтриговала фанатов Сальма.
Напомним,