Сальма Хайек впечатлила фигурой в купальнике ‒ фото

5 сентября 2021 12:00 Катерина Даниленко
Катерина Даниленко

Катерина Даниленко

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Сальма Хайек впечатлила фигурой в купальнике ‒ фото
Актриса Сальма Хайек
социальная сеть Instagram

На днях голливудская звезда Сальма Хайек отпраздновала 55-летние. Красотка поражает цветущим видом и подтянутым телом в Instagram!

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Актриса поздравила сама себя с днем рождения, опубликовав пикантное фото в купальнике. Пышный бюст и естественная красота не оставили никого равнодушным.

Знаменитость запечатлела себя на отдыхе возле океана. Она зашла по колена в воду и загадочно смотрела вдаль. Одета она в сплошной синий купальник, отлично подчеркивающий ее стройную фигуру. Каштановые волосы волнами спадали с ее плеч, а на лице не было ни грамма макияжа.

Поздравляю себя с 55-летием. С нетерпением жду новых приключений,
‒ заинтриговала фанатов Сальма.

Актриса Сальма Хайек / социальная сеть Instagram

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Фолловеры тут же принялись расхваливать фигуру звезды и поздравлять с праздником. Многие отметили, что мечтают выглядеть так же эффектно в таком возрасте: «Удивительно красивая!», «Восхищаюсь твоей красотой», «Непревзойденная», «Вы не выглядите на свой возраст».

Напомним,

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