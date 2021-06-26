Сальма Хайек: ради любви готова на все

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

30 июня в продажу поступит свежий номер журнала "Телескоп". На обложке — Сальма Хайек.

«Воплощайте мечты и не бойтесь перемен. Ради актерства я уехала из Мексики в США, ради любви — во Францию… Если тащить за собой прежнего себя, вперед не продвинешься», — убеждена Сальма Хайек. «ТОП» вдохновился советами популярной актрисы и собрал подборку стереотипов, которые звезда не устает ломать своим примером.

Добросовестная работа на площадке Тома Хэнкса принесла ему два «Оскара», «Золотой глобус», премию киноактеров США и «Эмми». А еще — медаль Свободы от Барака Обамы, орден Почетного легиона Франции и рекордные 9 млрд баксов. 9 июля знаменитый лицедей будет слушать тосты, приуроченные к его 65-летию. Отличный повод вспомнить самые важные проекты с участием суперстар — подумал «ТОП»… и воплотил задуманное!

Нынче редкий артист спокойно слушает «тиканье часиков» и отказывается от гонки за молодостью. «ТОП» восхитился решением Кейт Уинслет не убирать свои морщинки с фото к сериалу «Мейр из Исттауна» и разведал, кто из селебритис без стеснения называет год своего рождения.

Три года назад звезда сериала «Не родись красивой», актер Петр Красилов удивил своих поклонников неожиданным признанием: его жена Ирина Шебеко с целью выучиться на фотографа переехала жить в Лос-Анджелес. И прихватила с собой их дочь Александру. На тот момент актер отнекивался — мол, все у них в семье хорошо. Но любовь не пережила разлуки и жизни на две страны. Прослышав о разводе, «ТОП» решил вспомнить историю красивой (но не факт, что счастливой) пары.

В доме ведущей «Жди меня. Украина» Жанны Тихоновой не сказать чтобы мирно, но сосуществуют кроличья такса Асса и шотландская вислоухая кошечка Мотя. Специально для «Телескопа» Жанна сделала фотосессию со своими любимцами и рассказала о повадках и «дружбе» животных. Материал-загляденье ищите на страницах 12-13 нового выпуска журнала.

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