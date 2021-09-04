Александра Кучеренко вспомнила, как познакомилась с будущим мужем

4 сентября 2021 17:00 Катерина Даниленко
Катерина Даниленко

Катерина Даниленко

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Александра Кучеренко вспомнила, как познакомилась с будущим мужем
Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко
социальная сеть Instagram

Александра Кучеренко и Дмитрий Комаров на днях отметили 5 лет со дня знакомства.

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В своем микроблоге телеведущая показала архивный снимок, на котором позирует с Дмитрием после победы на конкурсе «Мисс Украина-2016». Тогда еще модель и предположить не могла, что этот мужчина станет ее судьбой.

На конкурсе красоты звезда программы «Мир наизнанку» занял почетное судейское кресло. Александра настолько понравилась телеведущему, что тот не только поставил ей самые высокие балы, но и решил познакомиться поближе.

В этот день ровно 5 лет назад. Двойное счастье свалилось на голову,
– написала в посте девушка.

Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко / социальная сеть Instagram

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К слову, сам Комаров в одном из интервью вспоминал, что модель при личном знакомстве категорически отказала ему давать свой номер телефона. Мужчина пошел на хитрость, написав ей в соцсети о благотворительном проекте. Александра согласилась с ним встретиться. В 2019 году пара тайно сыграла свадьбу.

Напомним,

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