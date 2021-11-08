Лидия Таран попала в жуткое ДТП: Выкатывалась из машины в огне

Телеведущая Лидия Таран поделилась подробностями дорожно-транспортного происшествия, которое случилось с ней.

На своей странице в Инстаграм ведущая канала 1+1 Лидия Таран рассказала, что попала в страшное ДТП в Киеве. Звезда отметила, что чудом осталась жива.

Все произошло вечером 7 ноября. Лидия вызвала такси. Сев в автомобиль, телеведущая позвонила дочке и сказала, что через 10 минут будет дома. Но уже спустя всего 5 секунд, после удара лбом об переднее сиденье, Таран выкатывалась из горящего авто.

Лидия добавила, что их авто врезалось в других участников ДТП, и все из-за того, что те не поставили специальный предупредительный знак.

Лидия Таран попала в жуткую ДТП / instagram.com/lidiyataran

Мой драйвер молодец, потому что успел затормозить и сменить полосу. Иначе меня уже не было бы. Чудом не заблокировало двери! Никогда! Слышите?! Никогда не садитесь на переднее сиденье, потому что передние двери потом открывали спецтехникой, – рассказала Лидия Таран.

Сегодня телеведущая осталась дома, чтобы немного прийти в себя после случившегося. Лидия чувствует себя хорошо, однако о ДТП напоминают содранная асфальтом рука, ссадины на локтях и разбитое колено.

Напомним,