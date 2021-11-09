МАСКА 2 сезон: Андрей Данилко признался во вранье

9 ноября 2021 16:20 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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МАСКА 2 сезон: Андрей Данилко признался во вранье
Певец Андрей Данилко
пресс-служба канала Украина

Суперпопулярное шоу «МАСКА» на канале «Украина» продолжает интриговать своими тайнами.

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Во время третьего эфира звездный детектив проекта «МАСКА» Андрей Данилко признался, что не до конца был честным в предыдущих выпусках и уже знает имя особы, скрывающейся под одной загадочной маской.

В начале каждого эфира грандиозного шоу «МАСКА» ведущий Владимир Остапчук представляет звездных экспертов. Так, когда дошел черед Андрея Данилко, артист не удержался и сделал искреннее признание.

Честно скажу, в предыдущей программе я вам соврал! Я признаю… Тогда я сказал, что у меня нет ни одной версии, а они были. Я вчера сел в машину и понял – точно знаю, кто скрывается под одной маской, – рассказал Андрей.

Певица Оля Полякова / пресс-служба канала Украина

Звездная коллега Данилко Оля Полякова сразу начала расспрашивать, кого именно и под какой маской рассмотрел легендарный музыкант, на что услышала интересный ответ: «Я знаю, кто под маской Пня… или как его зовут? Я забыл маску».

Оказывается, в нашем шоу есть новый герой – Пень, и Андрей уже знает, кто сидит во Пне, – смеясь, прокомментировала слова коллеги Оля Полякова.

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На самом деле Андрей Данилко имел в виду самого милого участника проекта – Совеня, которое по задумке художников по костюмам сидит в дупле. Однако после насмешки Поляковой звездный детектив не стал озвучивать свои догадки, добавив только одно: «Если вы почитаете комментарии в социальных сетях, то узнаете, что у нас здесь есть и Акула, и Дракон, и Фурия – почитайте!»

Участник шоу «МАСКА» / пресс-служба канала Украина
Напомним, 

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