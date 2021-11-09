МАСКА 2 сезон: Андрей Данилко признался во вранье

Суперпопулярное шоу «МАСКА» на канале «Украина» продолжает интриговать своими тайнами.

Во время третьего эфира звездный детектив проекта «МАСКА» Андрей Данилко признался, что не до конца был честным в предыдущих выпусках и уже знает имя особы, скрывающейся под одной загадочной маской.

В начале каждого эфира грандиозного шоу «МАСКА» ведущий Владимир Остапчук представляет звездных экспертов. Так, когда дошел черед Андрея Данилко, артист не удержался и сделал искреннее признание.

Честно скажу, в предыдущей программе я вам соврал! Я признаю… Тогда я сказал, что у меня нет ни одной версии, а они были. Я вчера сел в машину и понял – точно знаю, кто скрывается под одной маской, – рассказал Андрей.

Певица Оля Полякова / пресс-служба канала Украина

Звездная коллега Данилко Оля Полякова сразу начала расспрашивать, кого именно и под какой маской рассмотрел легендарный музыкант, на что услышала интересный ответ: «Я знаю, кто под маской Пня… или как его зовут? Я забыл маску».

Оказывается, в нашем шоу есть новый герой – Пень, и Андрей уже знает, кто сидит во Пне, – смеясь, прокомментировала слова коллеги Оля Полякова.

На самом деле Андрей Данилко имел в виду самого милого участника проекта – Совеня, которое по задумке художников по костюмам сидит в дупле. Однако после насмешки Поляковой звездный детектив не стал озвучивать свои догадки, добавив только одно: «Если вы почитаете комментарии в социальных сетях, то узнаете, что у нас здесь есть и Акула, и Дракон, и Фурия – почитайте!»

Участник шоу «МАСКА» / пресс-служба канала Украина

Напомним,