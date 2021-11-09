МАСКА 2 сезон: Андрей Данилко признался во вранье
Суперпопулярное шоу «МАСКА» на канале «Украина» продолжает интриговать своими тайнами.
В начале каждого эфира грандиозного шоу «МАСКА» ведущий Владимир Остапчук представляет звездных экспертов. Так, когда дошел черед Андрея Данилко, артист не удержался и сделал искреннее признание.
Честно скажу, в предыдущей программе я вам соврал! Я признаю… Тогда я сказал, что у меня нет ни одной версии, а они были. Я вчера сел в машину и понял – точно знаю, кто скрывается под одной маской, – рассказал Андрей.
Звездная коллега Данилко Оля Полякова сразу начала расспрашивать, кого именно и под какой маской рассмотрел легендарный музыкант, на что услышала интересный ответ: «Я знаю, кто под маской Пня… или как его зовут? Я забыл маску».
Оказывается, в нашем шоу есть новый герой – Пень, и Андрей уже знает, кто сидит во Пне, – смеясь, прокомментировала слова коллеги Оля Полякова.