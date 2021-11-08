Адская кухня: кто покинул шоу в 10 выпуске от 08.11.2021
8 ноября на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 10 выпуск реалити Адская кухня. Кто покинул проект в 10 выпуске от 08.11.2021 – читайте на сайте TV.UA.
Я хотел проверить, готовы ли участники реалити к сюрпризам, – объясняет Шеф Алекс Якутов. – Команды спешили отдать ужин гостям, но их результат зависел от блюд для штата. Поэтому я попросил съемочную группу не доедать блюда, которые им не нравились. Чтобы мы могли их взвесить и по остаткам понять, кто приготовил невкусно.
Две команды были решительно настроены на победу. «Синие» быстрее отдали блюда персонала, а «красные» первые закрыли кухню после выдачи блюд гостям. Поэтому в номинации на вылет определяли по два участника из каждой команды. От «красных» – Елена Охотник и Равшан Хамидов, а от «синих» – Антон Белей и Богдан Горносталь.
Но решающим моментом для выгона стали взвешенные отходы блюд для съемочной группы, – объясняет Алекс. – У «синих» осталось 47% еды, а у «красных» – 83%. Это означает, что их блюда были невкусными. Я такой большой процент отходов увидел впервые! Случись это в моем ресторане, приравнял бы к «чрезвычайной ситуации».
Результаты «синей» команды спасли их номинантов на вылет.
«Красные» за долгое время первыми закрыли кухню, – говорит Шеф. – Мне было приятно это видеть. Потому и их номинантов я вернул в строй.
На следующей неделе «Адскую кухню» покинут сразу два повара. В реалити останутся только достойные черных кителей!
Напомним,