Адская кухня: кто покинул шоу в 10 выпуске от 08.11.2021

8 ноября 2021 22:05 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Адская кухня: кто покинул шоу в 10 выпуске от 08.11.2021
Адская кухня: кто покинул шоу в 10 выпуске от 08.11.2021
пресс-служба Нового канала

8 ноября на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 10 выпуск реалити Адская кухня. Кто покинул проект в 10 выпуске от 08.11.2021 – читайте на сайте TV.UA.

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На «Адской кухне» (Новый канал) состоялось одно из важнейших испытаний – юбилейный ужин. Кроме выдачи блюд гостям, поваров ждал сюрприз от Шефа. Они должны были разработать меню и приготовить 20 блюд для съемочной группы.

Я хотел проверить, готовы ли участники реалити к сюрпризам, – объясняет Шеф Алекс Якутов. – Команды спешили отдать ужин гостям, но их результат зависел от блюд для штата. Поэтому я попросил съемочную группу не доедать блюда, которые им не нравились. Чтобы мы могли их взвесить и по остаткам понять, кто приготовил невкусно.

Адская кухня: кто покинул шоу в 10 выпуске от 08.11.2021 / пресс-служба Нового канала

Две команды были решительно настроены на победу. «Синие» быстрее отдали блюда персонала, а «красные» первые закрыли кухню после выдачи блюд гостям. Поэтому в номинации на вылет определяли по два участника из каждой команды. От «красных» – Елена Охотник и Равшан Хамидов, а от «синих» – Антон Белей и Богдан Горносталь.

Но решающим моментом для выгона стали взвешенные отходы блюд для съемочной группы, – объясняет Алекс. – У «синих» осталось 47% еды, а у «красных» – 83%. Это означает, что их блюда были невкусными. Я такой большой процент отходов увидел впервые! Случись это в моем ресторане, приравнял бы к «чрезвычайной ситуации».

Адская кухня: кто покинул шоу в 10 выпуске от 08.11.2021 / пресс-служба Нового канала

Результаты «синей» команды спасли их номинантов на вылет.

«Красные» за долгое время первыми закрыли кухню, – говорит Шеф. – Мне было приятно это видеть. Потому и их номинантов я вернул в строй.

На следующей неделе «Адскую кухню» покинут сразу два повара. В реалити останутся только достойные черных кителей!

Напомним,

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