Адская кухня: кто покинул шоу в 10 выпуске от 08.11.2021 Юлия Туренко

Юлия Туренко Редактор шоу-бизнеса и ТВ Все статьи автора...

Адская кухня: кто покинул шоу в 10 выпуске от 08.11.2021 пресс-служба Нового канала

8 ноября на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 10 выпуск реалити Адская кухня. Кто покинул проект в 10 выпуске от 08.11.2021 – читайте на сайте TV.UA.