МастерШеф 11 сезон 12 выпуск: кто покинул шоу 06.11.2021

МастерШеф-11: кто покинул шоу в 12 выпуске от 06.11.2021

6 ноября на канале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 12 выпуск кулинарного шоу МастерШеф-11. Кто покинул шоу в 12 выпуске 11 сезона МастерШеф от 06.11.2021 – читайте на сайте TV.UA.

Кулинары-аматоры все ближе к заветной победе! В этот раз они учились разумно использовать продукты. Участники проекта МастерШеф-11 разделились на пары, в которых работали всю программу, а после – отправились за ингредиентами. Всего за 15 минут им необходимо было выбрать продукты на все три конкурса, но какие именно будут условия испытаний – аматоры узнали позднее. То есть, их наборы должны быть максимально универсальными.

Еще одно важное условие – общий вес продуктов пары не должен превышать 4 кг. Не для всех эта задача оказалась простой, многие участники взяли намного больше продуктов и, по итогу, в последний момент их выкладывали. Как только все команды выбрали ингредиенты, им озвучили условия первого конкурса. Кулинарам было необходимо приготовить блюда в соответствии со… знаками зодиака! Угодить нужно было требовательным членам жюри и гостям проекта.

В 12 выпуске шоу МастерШеф-11 покинула Алиса Пяткова. Она больше всего допустила ошибок.