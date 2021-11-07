МастерШеф 11 сезон 12 выпуск: кто покинул шоу 06.11.2021
6 ноября на канале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 12 выпуск кулинарного шоу МастерШеф-11. Кто покинул шоу в 12 выпуске 11 сезона МастерШеф от 06.11.2021 – читайте на сайте TV.UA.
Еще одно важное условие – общий вес продуктов пары не должен превышать 4 кг. Не для всех эта задача оказалась простой, многие участники взяли намного больше продуктов и, по итогу, в последний момент их выкладывали. Как только все команды выбрали ингредиенты, им озвучили условия первого конкурса. Кулинарам было необходимо приготовить блюда в соответствии со… знаками зодиака! Угодить нужно было требовательным членам жюри и гостям проекта.
В 12 выпуске шоу МастерШеф-11 покинула Алиса Пяткова. Она больше всего допустила ошибок.