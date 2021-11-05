МастерШеф 11 сезон: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 06.11.2021)

5 ноября 2021 19:30 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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МастерШеф 11 сезон: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 06.11.2021)
МастерШеф-11: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 06.11.2021)
youtube.com/user/MasterChefUA

6 ноября на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 12 выпуск шоу МастерШеф-11. 12 выпуск 11 сезона проекта МастерШеф смотрите онлайн на сайте TV.UA.

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Смотрите в 11 выпуске шоу МастерШеф-11: В этот раз кулинарам-аматорам предстоит учиться разумно использовать продукты. Участники разделятся на пары и отправятся за ингредиентами. Им необходимо выбрать продукты на все три конкурса, но какие именно будут условия испытаний – аматорам скажут позднее. Еще одно важное условие – общий вес продуктов пары не должен превышать 4 кг. Как только все команды выберут ингредиенты, им озвучат условия первого конкурса. Кулинарам необходимо приготовить блюда в соответствии со… знаками зодиака! Удастся ли угодить требовательным членам жюри и гостям проекта? А также, какие еще испытания ждут участников? Смотрите в эфире.

12 выпуск шоу МастерШеф-11 смотрите 6 ноября в 22:00 на СТБ, и позже смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски шоу «МастерШеф» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

 

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