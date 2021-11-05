МастерШеф 11 сезон: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 06.11.2021) Юлия Туренко

Юлия Туренко Редактор шоу-бизнеса и ТВ Все статьи автора...

МастерШеф-11: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 06.11.2021) youtube.com/user/MasterChefUA

6 ноября на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 12 выпуск шоу МастерШеф-11. 12 выпуск 11 сезона проекта МастерШеф смотрите онлайн на сайте TV.UA.