Светлана Тарабарова публично призналась мужу в любви в честь годовщины их свадьбы

11 октября 2021 19:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Светлана Тарабарова публично призналась мужу в любви в честь годовщины их свадьбы
Певица Светлана Тарабарова

11 октября в семье Светланы Тарабаровой царит праздничное настроение.

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Не верится, но уже 5 лет прошло со дня свадьбы Светланы Тарабаровой с ее возлюбленным, а ныне мужем Алексеем Бондарем. С очередной годовщиной певица поздравила любимого на своей странице в Инстаграм.

В честь праздника 31-летняя звезда опубликовала совместные фотографии с любимым мужем и подписала их трогательными строчками.

Светлана Тарабарова с мужем / instagram.com/tarabarova
Тарабарова сделала очень оригинальные коллажи, на которых они с мужем лежат в кровати, прыгают с парашютом, поют, готовят кушать и едут на автомобиле.

Happy 5th anniversary my love. З тобою я Літаю, як на крилах, ми батьки двох Добрих Сердець інколи все просто бісить, та частіше нам КАЗКОВО. Ти мій Парашут і разом ми зможемо все! Нам весело, ми мріємо про спокійний сон, про кіно разом від початку до кінця - та все це дрібниці, якщо подивитися скільки крутого лише за 5 офіційних років нашої родини ми створили разом. А ці архівні фото 2016 року завжди нагадуватимуть мені, що ми ще та парочка із перчинкою. Друзі, дякую всім за привітання! Нам дуже приємно ділитися з вами такими важливими подіями, - написала Светлана.

Светлана Тарабарова с мужем / instagram.com/tarabarova
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В комментариях к публикации посыпалось множество приятных сообщений-поздравлений от поклонников и звездных друзей пары: «Поздравляю! Будьте здоровы и счастливы вместе!», «Светулечка, с юбилеем вас!», «WoW, яка крутезна фотосесія», «Дивовижні! Обожнюю вашу родину! Зі Святом вас! Кохання без меж, щастя назавжди!».

Напомним,

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