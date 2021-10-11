Светлана Тарабарова публично призналась мужу в любви в честь годовщины их свадьбы
11 октября в семье Светланы Тарабаровой царит праздничное настроение.
В честь праздника 31-летняя звезда опубликовала совместные фотографии с любимым мужем и подписала их трогательными строчками.
Happy 5th anniversary my love. З тобою я Літаю, як на крилах, ми батьки двох Добрих Сердець інколи все просто бісить, та частіше нам КАЗКОВО. Ти мій Парашут і разом ми зможемо все! Нам весело, ми мріємо про спокійний сон, про кіно разом від початку до кінця - та все це дрібниці, якщо подивитися скільки крутого лише за 5 офіційних років нашої родини ми створили разом. А ці архівні фото 2016 року завжди нагадуватимуть мені, що ми ще та парочка із перчинкою. Друзі, дякую всім за привітання! Нам дуже приємно ділитися з вами такими важливими подіями, - написала Светлана.
Напомним,