МастерШеф 11 сезон 7 выпуск: кто покинул шоу

9 октября на канале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 7 выпуск кулинарного шоу МастерШеф-11. Кто покинул шоу в 7 выпуске 11 сезона МастерШеф от 09.10.2021 – читайте на сайте TV.UA.

Лучшие аматоры 11 сезона МастерШеф продолжают бороться за победу. В этот раз им нужно было проявить не только кулинарный талант, но и интеллект. Участники разделились на две команды, судьи выбрали капитанов, а каждый из нихсу-шефа. Светлана стала капитаном синих, а Дианакрасных. Командам предстояло приготовить всего по одному блюду, но увидеть и попробовать его смогли только капитан и его помощник. Они должны были описать своим командам необходимые ингредиенты, процессы приготовления и цвета презентации с помощью… украинской поэзии! По итогу синие не угадали ни одного ингредиента, поэтому они должны были выбрать худшего участника. По итогу голосования ими стали Светлана и Богдан. Но капитан красных Диана также получила черный фартук за свои подсказки в стихах.

МастерШеф-11: кто покинул шоу в 7 выпуске от 09.10.2021 / пресс-служба

В начале второго конкурса участники голосованием выбрали трех лидеров: Яну, Богдана и Влада. От жюри они получили особые подаркикороныи набрали себе команды. Блюдо конкурсапаста с митболами и соусами. Чтобы его приготовить, команды разбились по цехам: овощной, мясной, соусный и пшеничный (тесто). Цехи изготавливали полуфабрикаты и продавали их капитанам, а те должны были собрать готовые блюда, довести их по вкусу и продать как можно больше судьям, чтобы заработать максимальное количество шефовденежных единиц проекта. У лидеров были стартовые капиталы, за которые они покупали заготовки (по 100 шефов в конвертах). В каком количестве и у какого именно цеха заказыватьопределяли сами капитаны, которые в течение конкурса могли менять поставщиков и покупать не только у своей команды. Лидеры сами решали, по чем они будут продавать судьям блюда, а участникипо чем продавать заготовки капитанам. Судьи же платили только за лучшие блюда. Проигрывали те участники, которые заработали наименьшее количество шефов. В итоге Влад собрал 145 шефов, Яна122, а Богдан199. За самую большую выручку Богдана наградили белым фартуком. Максиму и Алисе пришлось надеть черные фартуки, потому что на своем цехе они заработали меньше всего.

МастерШеф-11: кто покинул шоу в 7 выпуске от 09.10.2021 / пресс-служба

На конкурсе черных состязались Диана, Светлана, Максим и Алиса. Участники сразу выбрали поверхности, за которыми хотели работать. Под коробками их ждали различные продукты: капуста, перчики, свекла и батат. Также на столах были коробки с огромным выбором ингредиентов на любой вкус. «Черные» выходили к судьям по очереди и выбирали для себя коробки. Они могли корректировать наборы продуктов, но платили за это самым дорогим – временем: по 10 минут за измененный продукт из выделенных 2 часов.

В 7 выпуске шоу МастерШеф-11 покинула Диана. Она хуже всего справилась с сочетанием необычных ингредиентов.