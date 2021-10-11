МастерШеф 11 сезон 7 выпуск: кто покинул шоу

11 октября 2021 06:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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МастерШеф 11 сезон 7 выпуск: кто покинул шоу
МастерШеф-11: кто покинул шоу в 7 выпуске от 09.10.2021
пресс-служба

9 октября на канале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 7 выпуск кулинарного шоу МастерШеф-11. Кто покинул шоу в 7 выпуске 11 сезона МастерШеф от 09.10.2021 – читайте на сайте TV.UA.

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Лучшие аматоры 11 сезона МастерШеф продолжают бороться за победу. В этот раз им нужно было проявить не только кулинарный талант, но и интеллект. Участники разделились на две команды, судьи выбрали капитанов, а каждый из них су-шефа. Светлана стала капитаном синих, а Диана красных. Командам предстояло приготовить всего по одному блюду, но увидеть и попробовать его смогли только капитан и его помощник. Они должны были описать своим командам необходимые ингредиенты, процессы приготовления и цвета презентации с помощью… украинской поэзии! По итогу синие не угадали ни одного ингредиента, поэтому они должны были выбрать худшего участника. По итогу голосования ими стали Светлана и Богдан. Но капитан красных Диана также получила черный фартук за свои подсказки в стихах.

МастерШеф-11: кто покинул шоу в 7 выпуске от 09.10.2021 / пресс-служба

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В начале второго конкурса участники голосованием выбрали трех лидеров: Яну, Богдана и Влада. От жюри они получили особые подарки короны и набрали себе команды. Блюдо конкурса паста с митболами и соусами. Чтобы его приготовить, команды  разбились по цехам: овощной, мясной, соусный и пшеничный (тесто). Цехи изготавливали полуфабрикаты и продавали их капитанам, а те должны были собрать готовые блюда, довести их по вкусу и продать как можно больше судьям, чтобы заработать максимальное количество шефов денежных единиц проекта. У лидеров были стартовые капиталы, за которые они покупали заготовки (по 100 шефов в конвертах). В каком количестве и у какого именно цеха заказывать определяли сами капитаны, которые в течение конкурса могли менять поставщиков и покупать не только у своей команды. Лидеры сами решали, по чем они будут продавать судьям блюда, а участники по чем продавать заготовки капитанам. Судьи же платили только за лучшие блюда. Проигрывали те участники, которые заработали наименьшее количество шефов. В итоге Влад собрал 145 шефов, Яна 122, а Богдан 199. За самую большую выручку Богдана наградили белым фартуком. Максиму и Алисе пришлось надеть черные фартуки, потому что на своем цехе они заработали меньше всего.

МастерШеф-11: кто покинул шоу в 7 выпуске от 09.10.2021 / пресс-служба

На конкурсе черных состязались Диана, Светлана, Максим и Алиса. Участники сразу выбрали поверхности, за которыми хотели работать. Под коробками их ждали различные продукты: капуста, перчики, свекла и батат. Также на столах были коробки с огромным выбором ингредиентов на любой вкус. «Черные» выходили к судьям по очереди и выбирали для себя коробки. Они могли корректировать наборы продуктов, но платили за это самым дорогим временем: по 10 минут за измененный продукт из выделенных 2 часов.

В 7 выпуске шоу МастерШеф-11 покинула Диана. Она хуже всего справилась с сочетанием необычных ингредиентов.

МастерШеф-11: кто покинул шоу в 7 выпуске от 09.10.2021 / пресс-служба

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