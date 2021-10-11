Танці з зірками-2021: кто покинул шоу в 6 выпуске от 10.10.2021

11 октября 2021 00:30 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Танці з зірками-2021: кто покинул шоу в 6 выпуске от 10.10.2021
Танці з зірками-2021: кто покинул шоу в 6 выпуске от 10.10.2021
instagram.com/tanci1plus1

10 октября на 1+1 и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 6 прямой эфир пятого обновленного сезона шоу Танці з зірками-2021. Кто покинул шоу в 6 выпуске Танці з зірками-2021 от 10.10.2021 – читайте на сайте TV.UA.

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10 пар показали свои танцевальные номера. По условиям шоу "Танці з зірками-2021", та пара, которая набирает наименьшее количество суммарных баллов от судей шоу и телезрителей, – покидает проект.

Однако в 6 выпуске, по правилам шоу, домой отправятся сразу две пары, которые оказались в конце турнирной таблицы.

В шестом прямом эфира в зоне риска оказались 3 пары – Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар, Александра Зарицкая и Юрий Мешков и пара Lida Lee и Алексей Базэла.

К сожалению, первая пара, которая покинула шоу – Lida Lee и Алексей Базэла.

Далее судьи решали, кто останется в проекте. Их голоса разделились поровну: Макс Чмерковский отдал голос за Ольгу Харлан, Юлия Санина - за Сашу Зарицкую, Катерина Кухар также проголосовала в пользу Зарицкой. Влад Яма отдал свой голос Ольге Харлан. После этого судьи попросили продюсеров шоу оставить и Ольгу, и Александру в проекте. Таким образом эти две пары продолжили свое участие в шоу.

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