Холостячка 2 сезон: кто покинул проект в 4 выпуске от 08.10.2021

9 октября 2021 00:15 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Холостячка 2 сезон: кто покинул проект в 4 выпуске от 08.10.2021
Холостячка-2: кто покинул проект в 4 выпуске от 08.10.2021
пресс-служба

8 октября на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 4 выпуск самого романтического реалити Холостячка-2. Кто покинул шоу Холостячка 2 сезон в 4 выпуске - читайте в нашем материале.

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С каждой новой неделей Злате Огневич все тяжелее прощаться с участниками. Каждый мужчина старается открыться Холостячке, удивить ее, завоевать внимание, а в конечном итоге – сердце.

И так, в 4 выпуске реалити Холостячка 2 сезон от 08.10.2021 проект покинуло сразу двое мужчин.

Богдана Коломейко Злата Огневич пригласила на индивидуальное свидание. Однако к ним присоединился Максим Тарапата, который на прошлой неделе получил от Златы бонус – присоединиться в любой момент к любому индивидуальному свиданию.

Богдан показал себя с не очень хорошей стороны, и когда Злата тонула, мужчина не помог ей. В то время, когда помощь оказал как раз Максим. Прямо со свидания Холостячка отправила Богдана домой.

А вот на Церемонии роз Злата Огневич попрощалась с Васко Младенов. Девушка заявила, что участнику так и не удалось выйти из френд-зоны, и между ними химии так и не случилось.

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