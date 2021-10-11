Холостячка 2 сезон: участник шоу Влад Ясько шокировал Злату Огневич своим талантом

25-летний участник шоу Холостячка-2 Влад Ясько сумел удивить не только главную героиню проекта Злату Огневич, но и участников шоу. Подробнее – читайте в нашем материале.

8 октября в эфир вышел 4 выпуск самого романтического проекта Холостячка-2 . В начале недели Злата Огневич пригласила мужчин на вечеринку в стиле кабаре, где они должны были продемонстрировать свои таланты.

Чтобы удивить Злату Огневич, участники соревновались на ее творческом поприще! Это поистине было феерическое шоу-талантов.

Кто-то из мужчин решил спеть в дуэте со Златой, кто-то – гадал главной героине на картах Таро. Другие участники удивляли стендапом, разговором на китайском языке, подтягиванием на турниках и многим другим.

Но больше всего приятно шокировал Холостячку Влад Ясько. Сначала он перевоплотился в Джимма Керри из фильма "Маска". А после – удивил и Злату, и всех присутствующих в зале мужчин.

Влад нарисовал портрет Огневич. Буквально в течение нескольких минут мужчина создал основу будущей картины, после чего обсыпал ее блестками. И словно по мановению волшебной палочки пустой холст превратился в оригинальное и завораживающее произведение искусства! Это было ВАУ!

На шоу талантов рисую настолько быстро, насколько могу, – вспоминает тот вечер Влад Ясько. – Клей течет, я стою в этом дибильном костюме, мне жарко, пот течет. И тут я зову Злату, предлагаю кинуть блёстки вместе. В тот момент я думал, что на картине ничего не будет, мы посмеемся и я как-то это обыграю в шутку. И тут Злата бросает эти блестки и получается её портрет, практически идеальный на 90%! Я удивился тогда больше, чем Злата и все остальные. Я обожаю красиво фотографировать любимую женщину, а после этого теперь буду ещё и рисовать.

Как будут дальше развиваться отношения Холостячки и Влада Ясько – смотрите в 5 выпуске проекта, уже в эту пятницу, 15 октября.