Эктор Хименес-Браво рассказал о служебном романе: Занимались сексом на кухне

Шеф-повар Эктор Хименес-Браво рассказал казусную историю и порассуждал на тему служебных романов.

Судья шоу "МастерШеф", известный колумбийский шеф-повар Эктор Хименес-Браво , признался, что в его жизни случались служебные романы. Правда, заканчивались они очень неудачно.

Про один из них знала даже вся страна, отметил Эктор. Но вдаваться в подробности он не стал.

Шеф-повар Эктор Хименес-Браво / instagram.com/hectorjimenezbravo

А вот более подробно шеф-повар решил рассказать про служебный роман своих подчиненных, даже очень бурный роман. Место и страну из этических соображений Хименес-Браво не назвал.

Утром я проверял ночную съемку с камеры, чтобы посмотреть, как убирают кухню. А увидел как повар и кондитер, после закрытия, занимались сексом просто на рабочей поверхности. Они не заметили, что там есть камера. Это был верх безответственности, я уволил обоих, – отметил Эктор.

Шеф-повар приемлет, когда пара работает в одной сети, но только в разных ресторанах. Ведь если один из них выше по должности, говорит Эктор Хименес-Браво, тогда приоритет идет не на сервис, а на партнера. И очень часто происходят махинации и хищения, особенно, когда влюбленными являются директор и бухгалтер.

Напомним,