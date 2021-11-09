Эктор Хименес-Браво рассказал о служебном романе: Занимались сексом на кухне
Шеф-повар Эктор Хименес-Браво рассказал казусную историю и порассуждал на тему служебных романов.
Про один из них знала даже вся страна, отметил Эктор. Но вдаваться в подробности он не стал.
Утром я проверял ночную съемку с камеры, чтобы посмотреть, как убирают кухню. А увидел как повар и кондитер, после закрытия, занимались сексом просто на рабочей поверхности. Они не заметили, что там есть камера. Это был верх безответственности, я уволил обоих, – отметил Эктор.
Шеф-повар приемлет, когда пара работает в одной сети, но только в разных ресторанах. Ведь если один из них выше по должности, говорит Эктор Хименес-Браво, тогда приоритет идет не на сервис, а на партнера. И очень часто происходят махинации и хищения, особенно, когда влюбленными являются директор и бухгалтер.
Напомним,