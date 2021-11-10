Сушеф "Адской кухни" рассказала о сложностях на съемках реалити во время беременности

10 ноября 2021 21:20 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Сушеф
Адская кухня: Елена Жаботинская и Алекс Якутов
пресс-служба Нового канала

Елена Жаботинская рассказала о материнстве и о том, как выбирала имя первенцу.

Читайте такжеГодовалая дочь Светланы Тарабаровой сделала первые шаги: Щастя в простих речах
18 октября 2021 года правая рука Шефа «Адской кухни» Алекса Якутова Елена Жаботинская стала мамой. Она родила первенца. Хотя в реалити не видно животика, но все съемки сушеф была в положении. Да и работала на кухне практически до родов.

Физически было тяжело, но это больше касалось не съемок, а самой профессии повара, – вспоминает Елена Жаботинская. – Случались моменты, где нужно было стоять на одном месте по два часа или сниматься на улице в холод. Иногда хотелось больше сидеть и отдыхать, что на меня не похоже, ведь на кухне я активная – могу делать любую тяжелую работу. А тут надо было учитывать положение. У меня не было токсикоза, поэтому никакие запахи не пугали и не отвлекали. Случился один момент, когда из-за тесных туфель на съемках мне стало плохо, я чуть не потеряла сознание, но все обошлось. В целом могу сказать, что имела положительный опыт съемок в положении.

Сушеф "Адской кухни" Елена Жаботинская / пресс-служба Нового канала

Сына сушеф назвала Кузьмой. Имя придумала еще в начале съемок реалити.

Хотела, чтобы оно было созвучно с фамилией и отчеством, и одновременно славянским, и чтобы можно было уменьшительно красиво называть, – делится Елена. – Первым в голове появился Кузьма, был еще вариант Макар, но Скрябин победил. Кузьма Скрябин был классным чуваком. И мы с мужем сделаем все возможное, чтобы о нашем сыне могли сказать так же.

Сушеф "Адской кухни" Елена Жаботинская / instagram.com/elenazhabotinskay

В настоящее время сушеф наслаждается материнством и коротким декретом. Ведь к работе на кухне планирует вернуться в начале следующего года.

А как Елена Жаботинская снималась в реалити «Адская кухня» – смотрите каждый понедельник в 19:00 на Новом канале.

Напомним,

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

дети звезд личная жизнь звезд Адская кухня Новый Канал новости Елена Жаботинская

Материалы по теме

Умер актер "Квантового скачка" Дин Стоквелл
Новости

Умер актер "Квантового скачка" Дин Стоквелл
Иво Бобул жестко высказался о солистке группы Go_A Екатерине Павленко: Она никто и зовут ее никак
Новости

Иво Бобул жестко высказался о солистке группы Go_A Екатерине Павленко: Она никто и зовут ее никак
Гром среди ясного неба: смотреть 7 серию онлайн (эфир от 10.11.2021)
Сериалы

Гром среди ясного неба: смотреть 7 серию онлайн (эфир от 10.11.2021)
Годовалая дочь Светланы Тарабаровой сделала первые шаги: Щастя в простих речах
Новости

Годовалая дочь Светланы Тарабаровой сделала первые шаги: Щастя в простих речах

Популярное на сайте

Ученые назвали группу крови, наиболее склонную к агрессивному типу рака

Ученые назвали группу крови, наиболее склонную к агрессивному типу рака
Они станут неприлично богаты: Павел Глоба назвал миллионеров 2022 года

Они станут неприлично богаты: Павел Глоба назвал миллионеров 2022 года
Гороскоп на неделю с 8 по 14 ноября 2021 года: прогноз от экстрасенса Макса Гордеева

Гороскоп на неделю с 8 по 14 ноября 2021 года: прогноз от экстрасенса Макса Гордеева
Вскрытие покажет 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию

Вскрытие покажет 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию

Популярное видео

Вскрытие покажет 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию

Вскрытие покажет 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию
Холостячка-2: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 05.11.2021)

Холостячка-2: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 05.11.2021)
Битва экстрасенсов-21: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 07.11.2021)

Битва экстрасенсов-21: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 07.11.2021)
Україна має талант-2021: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 06.11.2021)

Україна має талант-2021: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 06.11.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK