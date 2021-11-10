Сушеф "Адской кухни" рассказала о сложностях на съемках реалити во время беременности

Елена Жаботинская рассказала о материнстве и о том, как выбирала имя первенцу.

18 октября 2021 года правая рука Шефа «Адской кухни» Алекса Якутова Елена Жаботинская стала мамой. Она родила первенца. Хотя в реалити не видно животика, но все съемки сушеф была в положении. Да и работала на кухне практически до родов.

Физически было тяжело, но это больше касалось не съемок, а самой профессии повара, – вспоминает Елена Жаботинская. – Случались моменты, где нужно было стоять на одном месте по два часа или сниматься на улице в холод. Иногда хотелось больше сидеть и отдыхать, что на меня не похоже, ведь на кухне я активная – могу делать любую тяжелую работу. А тут надо было учитывать положение. У меня не было токсикоза, поэтому никакие запахи не пугали и не отвлекали. Случился один момент, когда из-за тесных туфель на съемках мне стало плохо, я чуть не потеряла сознание, но все обошлось. В целом могу сказать, что имела положительный опыт съемок в положении.

Сушеф "Адской кухни" Елена Жаботинская / пресс-служба Нового канала

Сына сушеф назвала Кузьмой. Имя придумала еще в начале съемок реалити.

Хотела, чтобы оно было созвучно с фамилией и отчеством, и одновременно славянским, и чтобы можно было уменьшительно красиво называть, – делится Елена. – Первым в голове появился Кузьма, был еще вариант Макар, но Скрябин победил. Кузьма Скрябин был классным чуваком. И мы с мужем сделаем все возможное, чтобы о нашем сыне могли сказать так же.

Сушеф "Адской кухни" Елена Жаботинская / instagram.com/elenazhabotinskay

В настоящее время сушеф наслаждается материнством и коротким декретом. Ведь к работе на кухне планирует вернуться в начале следующего года.

А как Елена Жаботинская снималась в реалити «Адская кухня» – смотрите каждый понедельник в 19:00 на Новом канале.

Напомним,