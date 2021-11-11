Экс-участница "НеАнгелов" Виктория Смеюха травмировалась до крови из-за MELOVIN'а.

В шоу «Хто зверху?» нет ни одного конкурса, где участники могли бы травмироваться. Но, как говорят в народе, можно споткнуться на ровной дороге и сломать себе конечности.

Так, экс-участница группы «НеАнгелы», певица Виктория Смеюха упала на съемочной площадке шоу и травмировала ногу до крови.

Инцидент произошел во время перерыва на съемках, – рассказывает певица. – Я пошла фотографироваться с участниками мужской команды: ведущим Сергеем Притулой, кулинаром Евгением Клопотенко, певцами Артемом Пивоваровым и MELOVIN'ом. После съемки решила вернуться за игровую стойку. Уходя, почувствовала на себе «тяжелый взгляд» MELOVIN'а и через несколько секунд упала. Удар был такой сильный, что сразу полилась кровь.

На съемочной площадке «Хто зверху?» всегда присутствуют медицинские работники. Поэтому певице сразу оказали неотложную помощь.

Команда шоу была вынуждена остановить съемки, – рассказывает Смеюха. – Медики меня отвели в гримерную и осмотрели ногу. Остановили кровь, обработали рану и наложили повязку.

Через несколько минут певица снова вернулась в кадр и продолжила участие в шоу. И как настоящая артистка не подала виду, что ее что-то беспокоит.

Напомним,