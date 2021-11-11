Экс-участница "НеАнгелов" Виктория Смеюха травмировалась до крови из-за MELOVIN'а
Экс-участница "НеАнгелов" Виктория Смеюха травмировалась до крови из-за MELOVIN'а.
Так, экс-участница группы «НеАнгелы», певица Виктория Смеюха упала на съемочной площадке шоу и травмировала ногу до крови.
Инцидент произошел во время перерыва на съемках, – рассказывает певица. – Я пошла фотографироваться с участниками мужской команды: ведущим Сергеем Притулой, кулинаром Евгением Клопотенко, певцами Артемом Пивоваровым и MELOVIN'ом. После съемки решила вернуться за игровую стойку. Уходя, почувствовала на себе «тяжелый взгляд» MELOVIN'а и через несколько секунд упала. Удар был такой сильный, что сразу полилась кровь.
Команда шоу была вынуждена остановить съемки, – рассказывает Смеюха. – Медики меня отвели в гримерную и осмотрели ногу. Остановили кровь, обработали рану и наложили повязку.
Через несколько минут певица снова вернулась в кадр и продолжила участие в шоу. И как настоящая артистка не подала виду, что ее что-то беспокоит.
Напомним,