Хто зверху 11 сезон: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 11.11.2021)
7 ноября 2021 07:00
Юлия Туренко
Хто зверху-11: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 11.11.2021)
пресс-служба Нового канала
11 ноября на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 12 выпуск шоу Хто зверху-11. 12 выпуск 11 сезона проекта Хто зверху смотрите онлайн на сайте TV.UA.
Смотрите в 12 выпуске шоу Хто зверху-11
: Ведущие Сергей Притула и Леся Никитюк вместе с украинскими знаменитостями снова столкнулись в игровой борьбе мужчин против женщин. В этом сезоне создатели проекта подготовили новые яркие финалы, «Обмены ролями» и два новых форматные конкурса «Знай наших и не наших» и «Найди слово». Несколько раз увидите также любимый раунд с личными историями звезд «Правда или ложь». В двенадцатом выпуске проекта сыграют: Женя Клопотенко, MELOVIN, Артем Пивоваров, Вика Смеюха, Александра Зарицкая и Мила Еремеева.
12 выпуск шоу Хто зверху-11 смотрите 11 ноября в 19:00 на Новом канале и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски шоу Хто зверху смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.