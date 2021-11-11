Бенедикт Камбербэтч отравился на съемках фильма "Власть пса"
Актер Бенедикт Камбербэтч сообщил о проблемах со здоровьем.
В своем недавнем интервью Бенедикт признался, что ради того, чтобы вжиться в роль курящего владельца ранчо в фильме Джейн Кэмпион «Власть пса», ему пришлось курить самокрутки и не принимать душ.
Но организм актера такого стресса не выдержал. Звезда легендарного «Шерлока» признался изданию «Esquire», что в конечном итоге он отравился никотином.
Я отравился никотином трижды. По-настоящему кошмарно, когда приходится много курить, - рассказал актер. - Я хотел, чтобы на мне был этот слой вони. Я хотел, чтобы люди в комнате знали, как я пахну. Хотя это было тяжело. Дело было не только в репетициях.
Напомним,