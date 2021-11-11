Бенедикт Камбербэтч отравился на съемках фильма "Власть пса"

Актер Бенедикт Камбербэтч сообщил о проблемах со здоровьем.

Все больше звезд соглашаются на эксперименты ради того, чтобы получить роль мечты. Но не для всех из них они заканчиваются положительно. В этом на своем опыте убедился Бенедикт Камбербэтч

В своем недавнем интервью Бенедикт признался, что ради того, чтобы вжиться в роль курящего владельца ранчо в фильме Джейн Кэмпион «Власть пса», ему пришлось курить самокрутки и не принимать душ.

Но организм актера такого стресса не выдержал. Звезда легендарного «Шерлока» признался изданию «Esquire», что в конечном итоге он отравился никотином.

Я отравился никотином трижды. По-настоящему кошмарно, когда приходится много курить, - рассказал актер. - Я хотел, чтобы на мне был этот слой вони. Я хотел, чтобы люди в комнате знали, как я пахну. Хотя это было тяжело. Дело было не только в репетициях.

Сюжет фильма «Власть пса» разворачивается в 1925 году. Замкнутый и деспотичный владелец ранчо в Миссури пытается разлучить своего брата с местной вдовой, но вместо этого сам неожиданно находит любовь. Премьера картины запланирована на 1 декабря 2021 года на Netflix.

Напомним,