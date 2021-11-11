Бенедикт Камбербэтч отравился на съемках фильма "Власть пса"

11 ноября 2021 22:45 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Бенедикт Камбербэтч отравился на съемках фильма
Актер Бенедикт Камбербэтч
Fotobank / GettyImages

Актер Бенедикт Камбербэтч сообщил о проблемах со здоровьем.

Читайте такжеЭкс-жена Позитива рассказала всю правду об их разводе
Все больше звезд соглашаются на эксперименты ради того, чтобы получить роль мечты. Но не для всех из них они заканчиваются положительно. В этом на своем опыте убедился Бенедикт Камбербэтч.

В своем недавнем интервью Бенедикт признался, что ради того, чтобы вжиться в роль курящего владельца ранчо в фильме Джейн Кэмпион «Власть пса», ему пришлось курить самокрутки и не принимать душ.

Но организм актера такого стресса не выдержал. Звезда легендарного «Шерлока» признался изданию «Esquire», что в конечном итоге он отравился никотином.

Я отравился никотином трижды. По-настоящему кошмарно, когда приходится много курить, - рассказал актер. - Я хотел, чтобы на мне был этот слой вони. Я хотел, чтобы люди в комнате знали, как я пахну. Хотя это было тяжело. Дело было не только в репетициях.

Читайте такжеАферисты в сетях-7: Елена-Кристина Лебедь объяснила, как не попасться в сети аферистов
Сюжет фильма «Власть пса» разворачивается в 1925 году. Замкнутый и деспотичный владелец ранчо в Миссури пытается разлучить своего брата с местной вдовой, но вместо этого сам неожиданно находит любовь. Премьера картины запланирована на 1 декабря 2021 года на Netflix.

Напомним,

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

личная жизнь звезд Бенедикт Камбербэтч съемки социальные сети новости

Материалы по теме

Экс-жена Позитива рассказала всю правду об их разводе
Новости

Экс-жена Позитива рассказала всю правду об их разводе
Экс-участница "НеАнгелов" травмировалась до крови из-за MELOVIN'а
Новости

Экс-участница "НеАнгелов" травмировалась до крови из-за MELOVIN'а
Курица карри по-индийски: рецепт от участника "Адской кухни"
Еда и рецепты

Курица карри по-индийски: рецепт от участника "Адской кухни"
Почему влюбленные врут друг другу – психолог объяснила о причинах лжи в отношениях
Психология

Почему влюбленные врут друг другу – психолог объяснила о причинах лжи в отношениях

Популярное на сайте

Ученые назвали группу крови, наиболее склонную к агрессивному типу рака

Ученые назвали группу крови, наиболее склонную к агрессивному типу рака
Гороскоп на неделю с 8 по 14 ноября 2021 года: прогноз от экстрасенса Макса Гордеева

Гороскоп на неделю с 8 по 14 ноября 2021 года: прогноз от экстрасенса Макса Гордеева
Вскрытие покажет 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию

Вскрытие покажет 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию
Что нельзя делать в новолуние в ноябре 2021 года

Что нельзя делать в новолуние в ноябре 2021 года

Популярное видео

Вскрытие покажет 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию

Вскрытие покажет 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию
Холостячка-2: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 05.11.2021)

Холостячка-2: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 05.11.2021)
Битва экстрасенсов-21: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 07.11.2021)

Битва экстрасенсов-21: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 07.11.2021)
Україна має талант-2021: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 06.11.2021)

Україна має талант-2021: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 06.11.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK