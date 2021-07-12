Бенедикт Камбербэтч: рожденный удивлять
14 июля в продажу поступит свежий номер журнала "Телескоп". На обложке — Бенедикт Камбербэтч.
- 19 июля самый эксцентричный, харизматичный и технически подкованный Шерлок, актер Бенедикт Камбербэтч выпьет бокал зеленого чая за себя, 45-летнего. Чтобы поздравить именинника, «ТОП» раскопал несколько весьма занимательных историй из его жизни.
- Актриса, которую большинство зрителей полюбили за роль взбалмошной Людмилы Васнецовой из ситкома «Папины дочки», 21 июля получит внушительный букет тюльпанов: ей 50. Немногие знают, что Нонна Гришаева — одесситка. «ТОП» нашел еще несколько малоизвестных фактов о ее жизни.
- Дачный период в самом разгаре: одни ухаживают за огородом, другие жарят шашлыки во дворе. И то и другое вполне приемлемо, если в удовольствие. «ТОП» узнал, чем занимаются на даче отечественные звезды.
- Очень может быть, что 24 июля, аккурат на 52-й день рождения, знойная пуэрториканка Дженнифер Лопес получит от экс-жениха Бена Аффлека новое предложение вкупе с колечком. Как развиваются отношения суперстар по второму кругу, рассказываем в рубрике «ТОП-Стори».
- Ведущая шоу «Оттак Мастак» на телеканале НЛО TV в числе тех владельцев домашних животных, которые вызывают искреннее удивление. Еще бы – ведущая живет вместе с семью шиншиллами! Уверены, что забота о таком количестве любимцев, да еще и экзотических, – дело непростое, но очень увлекательное. Поэтому мы расспросили Аманду, как ей живется в окружении такого количества пушистых друзей.
- Если Мортишу из «Семейки Аддамс» порадовал бы саженец ядовитой розочки, то для исполнительницы этой роли, актрисы Анжелики Хьюстон лучшие презенты – краски и кисти. А в остальном она похожа на свою героиню – такая же решительная и острая на язык. Но главное, определяющую роль в ее судьбе тоже сыграла семья… Вспоминаем самые яркие события из жизни суперзвезды в новом выпуске журнала «Телескоп».
- Звезды как будто позабыли о том, что летом принято отдыхать, – кругом только и слышно о съемках, премьерах, личных драмах… В потоке новостей всегда держим руку на пульсе и делимся с вами самым интересным в рубрике «ТОП-Life».
- Чуть более 40 лет назад стартовала сага, конкретно встряхнувшая мир кинематографа, – «Чужие». Жуткие и одновременно манящие киноленты, которые спустя десятки лет пересматриваются с прежним восхищением. Историю возникновения киноистории ищите в рубрике «ТОП-Эпизод».
- В разгар футбольного сезона фанаты обращаются к высшим силам, дабы получить хоть какую-нибудь надежду на победу любимой команды. Нередко проводниками в будущее становятся животные. Многие болельщики относятся к зверькам-предсказателям скептически или с иронией, а некоторые отчаянно верят в эти прогнозы и даже делают ставки. Действительно ли милые оракулы обладают подобными способностями? «ТОП» отправился искать ответы в мире животных.
- Многим взрослым кажется, что современные подростки используют сленговые словечки специально - чтобы их было труднее понять. Но вы легко можете их «хакнуть», подружившись с английским языком, ведь многие выражения заимствованы именно из него. Рассказываем о самых популярных на сегодняшний день в новом выпуске журнала.
- Прыжки со скакалкой являются одним из самых энергозатратных видов тренировок. Что автоматически делает скиппинг простым и очень доступным способом привести себя в форму. Как правильно выбрать инвентарь, чтобы прыгать в удовольствие, знает «ТОП».
- Возникновение пословицы «Муж – голова, а жена – шея» говорит о том, что в значимости этого участка тела народ никогда не сомневался. А уж «ТОП-Доктор» тем более понимает его ценность и делится опытом, как сохранить здоровье шеи на долгие годы.
- Обладательница самой большой натуральной груди Украины когда-то восхищалась моделями-пышечками, а теперь сама стала кумиром для многих. В школе Мила Кузнецова была очень закомплексованной и отчаянно паниковала при покупке нижнего белья. А нынче судья шоу «Співають всі» канала «Украина» гордится своей грудью 15-го размера и советует женщинам не стараться втиснуть себя в модельные 90-60-90. О вере в себя, канонах красоты и многом другом читайте в интервью Милы для «Телескопа».
- 14 июля Франция с шиком отмечает День взятия Бастилии. Мы предлагаем никакие крепости не брать, тем более по такой жаре, а мысленно поздравить потомков мушкетеров с праздником и приготовить блюда, которыми славится эта прекрасная страна.
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