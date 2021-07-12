Бенедикт Камбербэтч: рожденный удивлять

12 июля 2021 11:35 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Бенедикт Камбербэтч: рожденный удивлять
Актер Бенедикт Камбербэтч
Fotobank / GettyImages

14 июля в продажу поступит свежий номер журнала "Телескоп". На обложке — Бенедикт Камбербэтч.

Читайте такжеБлеск, дурь и цукаты Бенедикта Камбербэтча
Читайте в свежем номере еженедельника «Телескоп»:

  • 19 июля самый эксцентричный, харизматичный и технически подкованный Шерлок, актер Бенедикт Камбербэтч выпьет бокал зеленого чая за себя, 45-летнего. Чтобы поздравить именинника, «ТОП» раскопал несколько весьма занимательных историй из его жизни.
  • Актриса, которую большинство зрителей полюбили за роль взбалмошной Людмилы Васнецовой из ситкома «Папины дочки», 21 июля получит внушительный букет тюльпанов: ей 50. Немногие знают, что Нонна Гришаева — одесситка. «ТОП» нашел еще несколько малоизвестных фактов о ее жизни.
  • Дачный период в самом разгаре: одни ухаживают за огородом, другие жарят шашлыки во дворе. И то и другое вполне приемлемо, если в удовольствие. «ТОП» узнал, чем занимаются на даче отечественные звезды.
  • Очень может быть, что 24 июля, аккурат на 52-й день рождения, знойная пуэрториканка Дженнифер Лопес получит от экс-жениха Бена Аффлека новое предложение вкупе с колечком. Как развиваются отношения суперстар по второму кругу, рассказываем в рубрике «ТОП-Стори».
  • Ведущая шоу «Оттак Мастак» на телеканале НЛО TV в числе тех владельцев домашних животных, которые вызывают искреннее удивление. Еще бы – ведущая живет вместе с семью шиншиллами! Уверены, что забота о таком количестве любимцев, да еще и экзотических, – дело непростое, но очень увлекательное. Поэтому мы  расспросили Аманду, как ей живется в окружении такого количества пушистых друзей.
  • Если Мортишу из «Семейки Аддамс» порадовал бы саженец ядовитой розочки, то для исполнительницы этой роли, актрисы Анжелики Хьюстон лучшие презенты – краски и кисти. А в остальном она похожа на свою героиню – такая же решительная и острая на язык. Но главное, определяющую роль в ее судьбе тоже сыграла семья… Вспоминаем самые яркие события из жизни суперзвезды в новом выпуске журнала «Телескоп».
  • Звезды как будто позабыли о том, что летом принято отдыхать, – кругом только и слышно о съемках, премьерах, личных драмах… В потоке новостей всегда держим руку на пульсе и делимся с вами самым интересным в рубрике «ТОП-Life».
  • Чуть более 40 лет назад стартовала сага, конкретно встряхнувшая мир кинематографа, – «Чужие». Жуткие и одновременно манящие киноленты, которые спустя десятки лет пересматриваются с прежним восхищением. Историю возникновения киноистории ищите в рубрике «ТОП-Эпизод».
  • В разгар футбольного сезона фанаты обращаются к высшим силам, дабы получить хоть какую-нибудь надежду на победу любимой команды. Нередко проводниками в будущее становятся животные. Многие болельщики относятся к зверькам-предсказателям скептически или с иронией, а некоторые отчаянно верят в эти прогнозы и даже делают ставки. Действительно ли милые оракулы обладают подобными способностями? «ТОП» отправился искать ответы в мире животных.
  • Многим взрослым кажется, что современные подростки используют сленговые словечки специально - чтобы их было труднее понять. Но вы легко можете их «хакнуть», подружившись с английским языком, ведь многие выражения заимствованы именно из него. Рассказываем о самых популярных на сегодняшний день в новом выпуске журнала.
  • Прыжки со скакалкой являются одним из самых энергозатратных видов тренировок. Что автоматически делает скиппинг простым и очень доступным способом привести себя в форму. Как правильно выбрать инвентарь, чтобы прыгать в удовольствие, знает «ТОП».  
  • Возникновение пословицы «Муж – голова, а жена – шея» говорит о том, что в значимости этого участка тела народ никогда не сомневался. А уж «ТОП-Доктор» тем более понимает его ценность и делится опытом, как сохранить здоровье шеи на долгие годы.  
  • Обладательница самой большой натуральной груди Украины когда-то восхищалась моделями-пышечками, а теперь сама стала кумиром для многих.  В школе Мила Кузнецова была очень закомплексованной и отчаянно паниковала при покупке нижнего белья. А нынче судья шоу «Співають всі» канала «Украина» гордится своей грудью 15-го размера и советует женщинам не стараться втиснуть себя в модельные 90-60-90. О вере в себя, канонах красоты и многом другом читайте в интервью Милы для «Телескопа».
  • 14 июля Франция с шиком отмечает День взятия Бастилии. Мы предлагаем никакие крепости не брать, тем более по такой жаре, а мысленно поздравить потомков мушкетеров с праздником и приготовить блюда, которыми славится эта прекрасная страна.

Журнал «Телескоп» продается во всех точках продажи прессы на территории Украины.

Журнал «Телескоп» также можно приобрести в нашем интернет-магазине.

Облако тегов

Бенедикт Камбербэтч Телескоп журнал Телескоп

Материалы по теме

Ума Турман: в поисках идеала
Теленеделя

Ума Турман: в поисках идеала
Сальма Хайек: ради любви готова на все
Теленеделя

Сальма Хайек: ради любви готова на все
Блогер Антон Мурафа рассказал, как остался без усов из-за Mersedesa
Новости

Блогер Антон Мурафа рассказал, как остался без усов из-за Mersedesa
Как избавиться от пауков в вашем доме
Полезные советы

Как избавиться от пауков в вашем доме

Популярное на сайте

Дом, где сердце: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 11.07.2021)

Дом, где сердце: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 11.07.2021)
МастерШеф. CELEBRITY: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.07.2021)

МастерШеф. CELEBRITY: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.07.2021)
Improv Live Show 2 сезон: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 11.07.2021)

Improv Live Show 2 сезон: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 11.07.2021)
Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 10.07.2021)

Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 10.07.2021)

Популярное видео

Дом, где сердце: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 11.07.2021)

Дом, где сердце: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 11.07.2021)
МастерШеф. CELEBRITY: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.07.2021)

МастерШеф. CELEBRITY: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.07.2021)
Improv Live Show 2 сезон: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 11.07.2021)

Improv Live Show 2 сезон: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 11.07.2021)
Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 10.07.2021)

Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 10.07.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK