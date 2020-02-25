Блеск, дурь и цукаты Бенедикта Камбербэтча

В прошлом году британский актер нечасто радовал поклонников появлением на экранах, но в этом – обязательно исправится.

30 января в украинский прокат вышла военная драма режиссера Сэма Мендеса « 1917 », в которой звезда «Шерлока» сыграл полковника Маккензи

Мировая премьера «1917» состоялась в конце декабря прошлого года, а фильм, рассказывающий о двух солдатах, оказавшихся в самом пекле Первой мировой войны, уже собирает награды. Картина получила два «Золотых глобуса» и наверняка станет фаворитом предстоящего «Оскара». Сэм Мендес пригласил в свой проект целое созвездие британских актеров, включая Бенедикта Камбэрбэтча. И хотя у него, как и других знаменитых коллег, роли небольшие, поработать с лауреатом «Оскара» и одним из самых уважаемых современных режиссеров для актеров – большая честь и настоящая удача.

Что же до самого Камбербэтча, то в скором времени мы увидим его и в главных ролях – художника Луиса Уэйна в одноименном байопике и шпиона Гревилла Винна в триллере «Айронбарк». Ну а в следующем году – в новой части приключений доктора Стрэнджа.

– Я, сын простых актеров, рабочих актерских лошадок, не вписывался в привилегированное общество принцев и богатых наследников школы Хэрроу, в которой учился. Но это было отличное время в моей жизни. Помню, как завоевал уважение, выступив в школьном театре в двух шекспировских постановках. И в обеих играл женских персонажей (это же школа для мальчиков). Был грандиозный успех!

– Маме с папой пообещал, что стану юристом. Они настаивали – хотели мне спокойной жизни. Но я поступил в Манчестерский университет на театральное отделение. Родители решили подождать какое-то время, пока у меня пройдет дурь. Но когда пригласил их на студенческий спектакль «Амадей», в котором играл Сальери, то по его окончании папа сказал: «Ты играешь лучше меня. Оставайся в театре, обещаю помочь, чем смогу».

– 10 лет играл на сцене, у меня были роли на ТВ, снимался в кино, меня отмечали британская пресса и коллеги. Но потом – хоп! И... как сказал один журналист: я накамбербэтчил Британию. Ну а потом и мир. Меня будто не было, и я стал. Я был, но не совсем, а потом стал нужен и появился. И – вне своей воли – доказал, что нужен. Доказал, не стремясь ничего доказать. Возможно, я случайность. Живу с чувством, что этого могло и не быть.

– Шерлок реален. Во всяком случае, реалистичен. Именно это делает его героем. Он не супермен и не волшебник, и в этом его сила – как персонажа. Он отличается от остальных и страдает от этого: он – блестящий ум, но этот блеск дается ужасной ценой. Шерлок уязвим и небезупречен, иначе он не был бы настолько привлекательным.

– Слава Шерлока – тяжелый крест. Но я это предвидел. Уже прочитав сценарий, сказал себе, что этого персонажа ждет большая слава. Фильм мог оказаться хорошим или плохим, это другой вопрос, а вот сам Шерлок был обречен на успех.

– Отношение фанатов к фильму или сериалу превращается со временем в некую отдельную силу. И ее уже никто не контролирует. Она живет сама по себе. Фанаты начинают воспринимать картину как свою собственность. Так происходит с любым культовым кино- или телепроектом. Но к этому нужно относиться философски, не принимать близко к сердцу. Нельзя подстраиваться под ожидания поклонников. Будет только хуже. Есть мир на экране и реальность. Реальность – это твоя жизнь и работа. И поклонники не должны вмешиваться в нее.

– В последнее время кое-кто, навязчиво и совершенно напрасно, старается мне напоминать, что я счастливчик, потому что попал в супергеройский состав Marvel. Я и сам отлично осознаю, насколько мне повезло быть причастным к такой грандиозной франшизе. Но помимо роли доктора Стрэнджа у меня есть и другие, не менее ценные амплуа. Участие в совершенно непохожих проектах дает мне как актеру возможность получить разнообразный опыт.

– Парни говорят мне: «Моя девушка без ума от вас». «Мои соболезнования», – отвечаю я.

– Обожание зрителей, конечно, приятно, но оно не вечно. А я хочу, чтобы моя работа осталась на века. Ну или хотя бы на ближайшие лет сорок.

– На съемках «Доктора Стрэнджа» в Катманду я никак не ожидал увидеть толпы своих фанатов. Узнав о моем присутствии, они бегали за съемочной группой с криками «Шерлок! Шерлок!». В том числе женщины. Кто бы мог подумать…

– Всегда повторяю особо рьяным фанатам Шерлока: они могут сколько угодно любить его, но он никогда не полюбит их в ответ. Напротив – разрушит. Он же абсолютный негодяй. То есть я в образе Шерлока.

– Я не склонен отдаваться на милость соцсетям. В одной «комнате» собираются те, кто готов тебя убить, и те, кто в восторге от тебя. Я же предпочитаю быть в стороне и сам создавать мир, в котором живу.

– Софи (жена Бенедикта – актриса, режиссер и певица Софи Хантер. Пара воспитывает двоих сыновей – 3-летнего Кристофера и 2-летнего Хэла. – Прим. ред.) гордится моей работой, гордится мной и любит меня. И это – самое главное. Меня непросто любить, но она полностью владеет ситуацией

– Слава – лишь один из вариантов развития профессиональной карьеры. Я вырос в актерской семье и всегда знал, что это такое – жизнь актера: играешь на сцене, много и изнурительно. Стараешься попасть на TB. Если очень-очень повезет, снимешься в кино. Там будет внятный гонорар, скорее всего. Но по сути актерство – пролетарское занятие. Ты наемный работник. Тебя могут и не оценить, и уволить – снять со спектакля, не взять в проект. Я всегда знал изнутри, что это за профессия.

– Помню некоторых коллег своих родителей, которых звездная болезнь буквально захлестнула. Я в такие игры не играю. Чтобы не ассоциировать себя со своими героями, после съемок иду в парикмахерскую, меняю цвет волос. Что такое награды? Цукаты на торте... Предлог лишний раз встретиться с друзьями. Настоящая награда в нашей профессии – новая интересная роль.

Текст: Виктория Грабовская

