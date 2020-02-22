1917: война и мир Сэма Мендеса

На 92-й церемонии вручения премии «Оскар» «1917» получил 10 номинаций (в том числе «Лучший фильм» и «Лучший режиссёр») и выиграл три «Оскара», в том числе за «Лучшую операторскую работу»

Рыцарь и авторитет

Кроме того, на 77-й премии «Золотой глобус» фильм одержал победу в номинациях «Лучший фильм — драма» и «Лучший режиссёр», а также выиграл 7 наград на 73-й премии Британской киноакадемии BAFTA, в том числе «Лучший фильм» и «Лучший режиссёр».

Сэм Мендес входит в число наиболее почитаемых современных кинотворцов. Он один из шести режиссеров в истории кино, награжденных «Оскаром» за дебютный фильм. Свой приз Мендес получил за картину «Красота по-американски». Широкой публике он также известен как постановщик двух фильмов бониданы – «007. Скайфол» и «007. Спектр», которые признаны критиками едва ли не лучшими и самыми высокохудожественными во франшизе. На родине, в Британии, режиссера также высоко ценят – в канун прошлого года королева Елизавета II наградила его почетным орденом рыцаря Британской империи. Авторитет Мендеса столь высок, что звезды первой величины готовы сыграть у него в эпизоде – именно так и случилось при создании ленты «1917».

Правда жизни и войны

О чем же новая картина режиссера, вызвавшая такой резонанс? Действие разворачивается в течение одних суток весной 1917 года на севере Франции – во время Первой мировой войны. Два капрала-британца Том Блейк (Дин-Чарльз Чепмен) и Уильям Скофилд (Джордж МакКей) получают приказ пройти через нейтральную территорию к расположенным в полутора десятках километров британским частям и передать сообщение об отмене намеченного наступления. Немецкие противники отступили к построенной ими оборонительной линии Гинденбурга, но британским военным в количестве 1600 человек, а среди них и родной брат Тома, это неизвестно. И если Блейк и Скофилд не успеют предупредить, тех ждет смерть.

Идея и сюжет фильма возникли у Сэма Мендеса неслучайно – они связаны с его детскими воспоминаниями. Дед режиссера Альфред Мендес часто рассказывал ему истории из своего военного прошлого. В 1917 году 19-летний Альфред воевал на Западном фронте. Роста он был небольшого – всего 162 см, поэтому начальство определило его служить посыльным. Альфред научился незаметно передвигаться по военной территории, увертываясь от пуль и снарядов. Хотя не всегда ему сопутствовала удача: Альфред был несколько раз ранен, пережил газовые атаки. За свои заслуги он был награжден медалью.

Прежде чем приступить к созданию фильма, Сэм Мендес провел много времени, исследуя исторические документы Имперского военного музея Лондона.

– Я хотел добиться того же, что есть в большинстве фильмов о войне, которыми восхищаюсь, – от «На Западном фронте без перемен» до «Апокалипсиса сегодня», – рассказывал режиссер. – Создать художественную ткань со вплетением реальных исторических фактов.

Так родился сюжет будущего фильма, основанный на реальных событиях Первой мировой войны.

Полное погружение

Помимо держащей в напряжении истории, фильм завораживает и пугает тем, что максимально погружает в военную атмосферу: зритель воспринимает происходящее на экране как будто глазами главных персонажей. Вместе с ними мы проделываем трудный путь по грязи, под обстрелами и бомбежками, сквозь горящий город, мимо убитых людей, животных…

Обеспечивает эффект погружения особый способ съемки, который использовали Сэм Мендес и оператор фильма Роджер Дикинс – обладатель «Оскара» и 13 номинаций на него (включая за «1917»), работавший вместе с Мартином Скорсезе, братьями Коэн, Дени Вильнёвом и другими.

Мендес поставил перед оператором очень сложную задачу – снимать методом «одного кадра», то есть за один дубль, без остановки камеры и монтажных склеек. Конечно, создать таким образом двухчасовой фильм со взрывами, стрельбой, бомбежками, атаками и множеством героев – задача невозможная. Поэтому в картине монтажные склейки все-таки присутствуют, но режиссер и оператор постарались сделать их как можно меньше, а сцены длились рекордные 8–9 минут. Потому затянулся и сложный съемочный процесс, продлившийся 65 дней.

Но для Мендеса именно такой способ съемки был вопросом принципиальным.

– Я хотел максимально стереть границу между зрителем и актерами, – говорит режиссер. – Вы проходите с ними весь путь, переживаете каждую секунду. Я хотел добиться того, чтобы вы ощутили, как утекают минуты, чтобы поняли значение каждого движения, каждого кадра, почувствовали дистанцию, которую проходят герои. На экране проходит два часа как бы в реальном времени, и вы проживете их вместе с героями.

Чтобы представить, как этот прием выглядит на экране, вспомните начало другого фильма, снятого Мендесом, – «007. Спектр». Напряженная сцена, действие которой разворачивается на праздновании Дня мертвых в Мехико, снята одним кадром, который длится четыре минуты.

Эффекта присутствия режиссер добивался еще и с помощью звуковых эффектов. На протяжении всего фильма слышится множество шумов и звуков – шорох шагов, скрип сапог, стоны, крики, выстрелы, взрывы, жужжание насекомых и т. д. Благодаря этой звуковой палитре, порой чересчур резкой и раздражающей, зритель будто сам находится в гуще военных событий.

Первые стали вторыми

Главные роли в фильме исполняют молодые британские актеры, с непримелькавшимися лицами. Такова была задумка режиссера.

– Я хотел показать, что главные герои – два обычных человека, – говорит Мендес, – на их месте мог быть кто угодно, они – не особенные. Конечно, чем лучше вы их узнаете, тем более особенными они становятся для вас. Но стартовать я хотел именно из этой точки.

22-летний Дин-Чарльз Чепмен, сыгравший Тома Блейка, знаком поклонникам «Игры престолов». Совсем юным он сыграл в сериале две роли – Мартина Ланнистера, а чуть повзрослев – юного короля Томмена Баратеона.

У 27-летнего Джорджа МакКея, исполнившего роль Уильяма Скофилда, более внушительная фильмография по сравнению с Чепменом. Из самых громких его работ – «Капитан Фантастик», а также в сериал по Стивену Кингу «11.22.63».

Наряду с молодыми актерами в фильме появляются и их знаменитые коллеги. Причем знаменитости согласились сняться у Мендеса в небольших эпизодах.

– Юные герои на своем пути встречают важных людей, которых зритель сразу узнает, – рассказывает режиссер. – Бенедикт Камбербэтч, Колин Фёрт, Эндрю Скотт, Марк Стронг, Ричард Мэдден – это выдающиеся актеры, но они еще и люди с определенным бэкграундом. Для полноты картины мне нужны были разные артисты. Я попытался собрать лучших. И их самих привлекла идея сыграть в эпизодах – они поняли мою задумку.

Действительно, талант и влияние Сэма Мендеса таковы, что известные актеры без тени сомнения согласились быть у него на «вторых ролях». И, похоже, не ошиблись.

Текст: Виктория Грабовская