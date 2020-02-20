Участковый с ДВРЗ: смотреть 18 серию онлайн (эфир от 20.02.2020)

20 февраля 2020 22:00 Александр Кива
Участковый с ДВРЗ: смотреть 18 серию онлайн (эфир от 20.02.2020)
Участковый с ДВРЗ: смотреть 18 серию онлайн (эфир от 20.02.2020)

13 февраля на телеканале ICTV и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 12 серию украинского сериала Участковый с ДВРЗ.

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 Смотрите в 12 серии сериала Участковый с ДВРЗ:

Неизвестные украли из музея редкие экземпляры книг, стоимость которых оценивают приблизительно в 1 000 000 долларов США. Воры убили охранника, что делает их преступление еще более тяжким. За расследование дела о пропавших книгах взялся старый друг Сергея Леха.

Новую серию сериала Участковый с ДВРЗ смотрите онлайн - скоро на нашем сайте TV.UA.

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