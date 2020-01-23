Участковый с ДВРЗ: канал ICTV рассекретил дату премьеры сериала

23 января 2020 19:10 Александр Кива
Участковый с ДВРЗ: канал ICTV рассекретил дату премьеры сериала
Премьера на ICTV: Участковый с ДВРЗ
пресс-служба канала ICTV

3-го февраля, в 21:30, на ICTV состоится премьера народного детективного сериала c элементами экшена и комедии «Участковый с ДВРЗ» с Вячеславом Довженко в главной роли.

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Впервые украинский ТВ-сериал назвали в честь реально существующего столичного района.
 
Сериал расскажет о жизни в небольшом отдаленном районе Киева. На ДВРЗ достопримечательностей не так много – старый вагоноремонтный завод да исписанные шпаной стены. Здесь давно правят свои местные законы, но все неожиданно меняется, когда в районе появляется новый участковый Сергей Бондарь. Он не готов повиноваться устоявшемуся укладу и вступает в борьбу за справедливость и порядок.
 
«Мы снимали сериал в жанре иронического детектива. В основном сериалы о полицейских высмеивают представителей этой профессии. И такой продукт формирует в обществе негативное отношение к блюстителям правопорядка. Мы же показываем сериал о полицейских, которые хорошо выполняют свою работу. И главное - не смеемся над ними, а шутим над ситуациями, в которые они попадают», – объясняет режиссер Тарас Рыбальченко.
 
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Главную роль в 24-серийном детективе сыграл украинский актер Вячеслав Довженко. Его персонаж – Сергей Бондарь – принципиальный и справедливый опер столичного отделения. Однажды он отказался исполнить приказ подкупного начальства, поэтому его отправили переждать, пока не утихнет скандал, в район на окраине города участковым. Амбициозный Бондарь намерен во что бы то ни стало вернуться на прежнее место работы, но пока ему ничего не остается, как справляться с новыми обязанностями. И он даже не догадывается о том, какие приключения его ждут.
 
Помимо детективных историй, сериал высветит проблемы, которые, к сожалению, пока ещё актуальны для украинского современного общества: коррупция, неуважение к полиции, уличные беспорядки, безработица и прочее. «Участковый с ДВРЗ» также расскажет о крепкой дружбе и отношении настоящего мужчины к миру.
 
А вы готовы к визиту Участкового с ДВРЗ к вам в гости? Не пропустите - 3 февраля в 21:30.

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