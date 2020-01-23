Участковый с ДВРЗ: канал ICTV рассекретил дату премьеры сериала
23 января 2020 19:10
Премьера на ICTV: Участковый с ДВРЗ
пресс-служба канала ICTV
3-го февраля, в 21:30, на ICTV состоится премьера народного детективного сериала c элементами экшена и комедии «Участковый с ДВРЗ» с Вячеславом Довженко в главной роли.
Сериал расскажет о жизни в небольшом отдаленном районе Киева. На ДВРЗ достопримечательностей не так много – старый вагоноремонтный завод да исписанные шпаной стены. Здесь давно правят свои местные законы, но все неожиданно меняется, когда в районе появляется новый участковый Сергей Бондарь. Он не готов повиноваться устоявшемуся укладу и вступает в борьбу за справедливость и порядок.
«Мы снимали сериал в жанре иронического детектива. В основном сериалы о полицейских высмеивают представителей этой профессии. И такой продукт формирует в обществе негативное отношение к блюстителям правопорядка. Мы же показываем сериал о полицейских, которые хорошо выполняют свою работу. И главное - не смеемся над ними, а шутим над ситуациями, в которые они попадают», – объясняет режиссер Тарас Рыбальченко.
Помимо детективных историй, сериал высветит проблемы, которые, к сожалению, пока ещё актуальны для украинского современного общества: коррупция, неуважение к полиции, уличные беспорядки, безработица и прочее. «Участковый с ДВРЗ» также расскажет о крепкой дружбе и отношении настоящего мужчины к миру.
А вы готовы к визиту Участкового с ДВРЗ к вам в гости? Не пропустите - 3 февраля в 21:30.