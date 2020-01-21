Не скрывая чувств: как звезды Нового канала относятся к объятиям?

21 января 2020 20:30 Александр Кива
Не скрывая чувств: как звезды Нового канала относятся к объятиям?
Не скрывая чувств: как звезды Нового канала относятся к объятиям?

Юлию Панкову муж называет «маньяком обнимашек», а Олег Кензов считает прикосновения к близким святыми

21 января – хороший  повод лишний раз прижаться покрепче к любимым и напомнить им о своих чувствах. Ведь сегодня отмечают День объятий. Специально к празднику звезды Нового канала рассказали о любви «потискаться».

Юлия Панкова, ведущая «Ревизор Х»

– Объятия для женщин просто необходимы! Во время них выделяется гормон окситоцин. Я называю его гормоном «обнимашек», материнства, нежности. Он очень важен для организма. Поэтому женщинам обязательно нужно прижиматься к близким несколько раз в день. Ученые утверждают, что человеку для счастливой жизни необходимо в сутки обниматься более 12 раз! Самые теплые объятия – с мамой и мужем. Любимый вообще называет меня «маньяком обнимашек».

Я очень люблю прижиматься к близким, но только делать это качественно. Объятия должны быть «сердцем к сердцу», продолжаться 2-3 секунды, а еще лучше совместно сделать 3-4 дыхания. Тогда вы обменяетесь энергией.

Олег Кензов, ведущий «Кохання на виживання»

– Объятия для меня – все! Это очень важно и интимно. Я считаю их святыми. Ведь они влияют даже на социализацию ребенка. Если малыша не обнимать, он начинает бояться людей, становится замкнутым, жестоким и иначе воспринимает окружающий мир. Поэтому очень важно проявлять ласку к ребенку.

Читайте такжеКак питаться зависимо от вашего цикла?
Мне кажется, что самые теплые объятия в жизни – с мамой, с дочерью, с отцом, особенно после долгого расставания. Иногда я думаю о тех объятиях, которые уже невозможно реализовать. Если бы был жив дедушка, которого я очень люблю, я бы крепко-крепко обнял его.

Ужасно люблю обниматься, даже больше, чем целоваться (смеется). И делаю это очень часто.

Мальвина Чукля, победительница «Топ-модели по-украински»

 – Для меня объятия – жизненная необходимость. Честно. В нашей семье это целый ритуал, который называется «обнимашки». Мы регулярно практикуем их с мужем и ребенком (смеется). Думаю, тактильный контакт лучше всяких слов может выразить любовь, поддержку и принятие человека, который находится рядом. Я не скупа на объятия, но комфортнее всего мне с родными и близкими. Это так круто, когда можно закрыть глаза, ничего не говорить, а просто «окунуться» в любимого человека.

Читайте такжеКак правильно носить спортивный костюм и выглядеть модно?
Одни из запоминающихся объятий случились со мной на финале «Топ-модели по-украински». Когда Алла Костромичева произнесла мое имя, а потом обняла меня. Так тепло и волнительно! А потом ко мне прибежали девочки, подскочил муж, следом на подиум вышла вся семья. Сколько объятий было в тот момент! И сколько счастья

Облако тегов

личная жизнь звезд Олег Кензов Новый Канал Юлия Панкова Мальвина Чукля

Материалы по теме

Ольга Фреймут сообщила о смерти близкого человека
Новости

Ольга Фреймут сообщила о смерти близкого человека
Экс-«Холостяк» Никита Добрынин внезапно кардинально сменил имидж
Новости

Экс-«Холостяк» Никита Добрынин внезапно кардинально сменил имидж
Наталья Сумская призналась, что до сих пор ревнует мужа-актера к другим женщинам
Новости

Наталья Сумская призналась, что до сих пор ревнует мужа-актера к другим женщинам
Звезда «Топ-модели по-украински» Алла Костромичева поделилась редким фото с мужем-американцем
Новости

Звезда «Топ-модели по-украински» Алла Костромичева поделилась редким фото с мужем-американцем

Популярное на сайте

Голос країни-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 19.01.2020)

Голос країни-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 19.01.2020)
В чем ходить этой весной: ТОП-3 модные модели кроссовок

В чем ходить этой весной: ТОП-3 модные модели кроссовок
Какой маникюр сводит парней с ума?

Какой маникюр сводит парней с ума?
Берегитесь: неизвестные ранее признаки рака!

Берегитесь: неизвестные ранее признаки рака!

Популярное видео

Голос країни-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 19.01.2020)

Голос країни-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 19.01.2020)
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 19.01.2020)

Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 19.01.2020)
Невеста из Стамбула: смотреть 276 серию онлайн (эфир от 17.01.2020)

Невеста из Стамбула: смотреть 276 серию онлайн (эфир от 17.01.2020)
Netflix представил полноценный трейлер третьего сезона сериала «Леденящие душу приключения Сабрины»

Netflix представил полноценный трейлер третьего сезона сериала «Леденящие душу приключения Сабрины»
tv.ua