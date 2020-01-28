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Участковый с ДВРЗ
Смотрите онлайн Участковый с ДВРЗ на tv.ua.

Участковый с ДВРЗ

3-го февраля на ICTV стартует премьера детективного сериала «Участковый с ДВРЗ». В новой 24-серийной комедии инспектор Бондарь будет расследовать преступления отдаленного киевского района.  

А начинается это история с того, что крутого опера Сергея Бондаря назначают участковым района  ДВРЗ. После громкого скандала на службе ему предлагают «отсидеться» в тихом поселке. Но район оказывается вовсе не тихим – свои законы здесь установила криминальная банда во главе с опасным преступником Грачем. Местная полиция работает с ними в связке, поэтому появление нового участкового всех настораживает. Неподкупный Бондарь не привык идти на сделки с бандитами, в его планах – добиться справедливости для жителей района.

Смотрите онлайн Участковый с ДВРЗ на tv.ua.

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