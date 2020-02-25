Участковый с ДВРЗ: смотреть 20 серию онлайн (эфир от 25.02.2020)

25 февраля 2020 22:15 Александр Кива
Участковый с ДВРЗ: смотреть 20 серию онлайн (эфир от 25.02.2020)
Участковый с ДВРЗ: смотреть 20 серию онлайн (эфир от 25.02.2020)

25 февраля на телеканале ICTV и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 20 серию украинского сериала Участковый с ДВРЗ.

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 Смотрите в 20 серии сериала Участковый с ДВРЗ:

Неизвестные украли из музея редкие экземпляры книг, стоимость которых оценивают приблизительно в 1 000 000 долларов США. Воры убили охранника, что делает их преступление еще более тяжким. За расследование дела о пропавших книгах взялся старый друг Сергея Леха.

Новую серию сериала Участковый с ДВРЗ смотрите онлайн - скоро на нашем сайте TV.UA.

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