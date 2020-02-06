Участковый с ДВРЗ: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 04.02.2020)
6 февраля 2020 17:33
Участковый с ДВРЗ: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 04.02.2020)
4 февраля на телеканале ICTV и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 2 серию украинского сериала Участковый с ДВРЗ.
Участковый с ДВРЗ: Парня, который согласился провести девушек домой через страшный парк подрезают хулиганы. Из-за полученных ран он впадает в кому. Наш капитан Бондарь начинает расследование дела, ведь опытных преступников с ДВРЗ - трудно вывести на чистую воду! Найдет ли виновных участковый Бондарь...
Новую серию сериала Участковый с ДВРЗ смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.