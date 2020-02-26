Участковый с ДВРЗ: смотреть 21 серию онлайн (эфир от 26.02.2020)

26 февраля 2020 22:49 Александр Кива
Участковый с ДВРЗ: смотреть 21 серию онлайн (эфир от 26.02.2020)

26 февраля на телеканале ICTV и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 21 серию украинского сериала Участковый с ДВРЗ.

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 Смотрите в 21 серии сериала Участковый с ДВРЗ:

Неизвестные убили водителя микроавтобуса, который вез партию товара – мелкой бытовой техники. Преступники забрали товар, а автомобиль бросили и подожгли. Обстановка в районе накалилась, тем более что между Грачом и новым главой Палием назревает мини-война.

В 21 серии детективного сериала Участковый с ДВРЗ Грач просит Сергея помочь найти предателя, который сдал информацию о товаре в подожженном микроавтобусе. Бондарь соглашается, но при одном условии: Грач должен помочь Лене.

Бывшая Сергея хотела уволиться, но Зураб ей не позволил. Лена работает с конфиденциальными документы и знает о его делах слишком много, чтобы ее просто так отпускать. Отвоюет ли инспектор Бондарь свою бывшую невесту у Зураба?

Новую серию сериала Участковый с ДВРЗ смотрите онлайн - скоро на нашем сайте TV.UA.

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