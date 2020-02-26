Участковый с ДВРЗ: смотреть 21 серию онлайн (эфир от 26.02.2020)
26 февраля на телеканале ICTV и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 21 серию украинского сериала Участковый с ДВРЗ.
Неизвестные убили водителя микроавтобуса, который вез партию товара – мелкой бытовой техники. Преступники забрали товар, а автомобиль бросили и подожгли. Обстановка в районе накалилась, тем более что между Грачом и новым главой Палием назревает мини-война.
В 21 серии детективного сериала Участковый с ДВРЗ Грач просит Сергея помочь найти предателя, который сдал информацию о товаре в подожженном микроавтобусе. Бондарь соглашается, но при одном условии: Грач должен помочь Лене.
Бывшая Сергея хотела уволиться, но Зураб ей не позволил. Лена работает с конфиденциальными документы и знает о его делах слишком много, чтобы ее просто так отпускать. Отвоюет ли инспектор Бондарь свою бывшую невесту у Зураба?
Новую серию сериала Участковый с ДВРЗ смотрите онлайн - скоро на нашем сайте TV.UA.