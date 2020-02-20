Участковый с ДВРЗ: смотреть 17 серию онлайн (эфир от 20.02.2020)
20 февраля на телеканале ICTV и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 17 серию украинского сериала Участковый с ДВРЗ.
Он восстанавливается после полученного недавно ножевого ранения. Инспектору Бондарю опять не повезло: его лечащим врачом оказался новый парень Лены Александр. Несмотря на сложные личные отношения, доктор остается профессионалом и не поддается на просьбы Бондаря выписать его пораньше. Вместо этого Александр отправляет Сергея на терапию.
Новую серию сериала Участковый с ДВРЗ смотрите онлайн - скоро на нашем сайте TV.UA.