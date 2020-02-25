Участковый с ДВРЗ: смотреть 19 серию онлайн (эфир от 25.02.2020)

25 февраля 2020 21:15 Александр Кива
Участковый с ДВРЗ: смотреть 19 серию онлайн (эфир от 25.02.2020)
Участковый с ДВРЗ: смотреть 19 серию онлайн (эфир от 25.02.2020)

25 февраля на телеканале ICTV и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 19 серию украинского сериала Участковый с ДВРЗ.

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 Смотрите в 19 серии сериала Участковый с ДВРЗ:

В сериале Участковый с ДВРЗ 19 серия от 25.02.2020 покажет, что даже у криминальных авторитетов есть сердце! Грач передал деньги для детдома, в котором он вырос. Увы, дети так и не получили помощь: посланников Грача убили.

Полиция стоит на ушах из-за этого дела. Грачев лично заинтересован в том, чтобы виновников нашли как можно скорее. А еще он обращается за помощью к Сергею, но вовсе не из-за этого случая. У Грача пропала любимая собачка, и он просит инспектора найти питомца.

Новую серию сериала Участковый с ДВРЗ смотрите онлайн - скоро на нашем сайте TV.UA.

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