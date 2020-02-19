Участковый с ДВРЗ: смотреть 16 серию онлайн (эфир от 19.02.2020)

19 февраля 2020 22:00 Александр Кива
Участковый с ДВРЗ: смотреть 16 серию онлайн (эфир от 19.02.2020)
Участковый с ДВРЗ: смотреть 16 серию онлайн (эфир от 19.02.2020)

19 февраля на телеканале ICTV и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 16 серию украинского сериала Участковый с ДВРЗ.

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 Смотрите в 16 серии сериала Участковый с ДВРЗ:

Опасный убийца Андрей Литвинов сбежал из тюрьмы! Есть вероятность, что он скрывается где-то на ДВРЗ. На воле у преступника осталась бывшая жена Татьяна и 12-летняя дочь. Инспектор Бондарь наведался к женщине домой, но та ничего не рассказала о своем бывшем супруге-убийце.

Новую серию сериала Участковый с ДВРЗ смотрите онлайн - скоро на нашем сайте TV.UA.

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