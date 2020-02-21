Евровидение-2020: песни участников финала Нацотбора
В субботу, 22 февраля, Украина выберет своего представителя на Евровидении-2020.
KRUTЬполуфинала Национального отбора, она получила наивысшие оценки и от жюри, и от зрителей.
Девушка сама пишет песни и исполняет их на бандуре. В финале Марина исполнит композицию "99".
Jerry Heil
Jerry Heil получила известность после хита "Охрана, отмена".
На это раз Яна (настоящее имя певицы) расскажет на сцене Нацотбора о вегетарианстве, такого рациона она придерживается и сама.
Go-A
David Axelrod
Дэвид Аксельрод еще год назад был Владимиром Ткаченко, но поменял он за это время не только имя, но и сценический образ, а также репертуар.
На сцене Нацотбора он исполнил балладу "Horizon".
KHAYAT
TVORCHI
Украинская электронная группа с Тернополя стала абсолютным лидером симпатий во втором полуфинале.
В финале ребята будут бороться за путевку в Роттердам с песней "Bonfire".
Напомним,