Евровидение-2020: песни участников финала Нацотбора

В субботу, 22 февраля, Украина выберет своего представителя на Евровидении-2020.

KRUTЬ

Марина является абсолютным триумфатором первого полуфинала Национального отбора, она получила наивысшие оценки и от жюри, и от зрителей.

Девушка сама пишет песни и исполняет их на бандуре. В финале Марина исполнит композицию "99".

Jerry Heil

Jerry Heil получила известность после хита "Охрана, отмена".

На это раз Яна (настоящее имя певицы) расскажет на сцене Нацотбора о вегетарианстве, такого рациона она придерживается и сама.

Go-A

Группа Go-A соединила в композиции "Соловей" украинский аутентичный вокал, танцевальные биты и даже африканские барабаны, что позволило им пройти дальше.

David Axelrod

Дэвид Аксельрод еще год назад был Владимиром Ткаченко, но поменял он за это время не только имя, но и сценический образ, а также репертуар.

На сцене Нацотбора он исполнил балладу "Horizon".

KHAYAT

22-летний Андрей во второй раз штурмует украинский Нацотбор, в прошлую субботу жюри высоко оценили его песню "Call For Love", зрители своими голосами помогли певцу с легкостью пройти в финал конкурса.

TVORCHI

Украинская электронная группа с Тернополя стала абсолютным лидером симпатий во втором полуфинале.

В финале ребята будут бороться за путевку в Роттердам с песней "Bonfire".

Напомним,