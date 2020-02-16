David Axelrod сменил сценическое имя из-за долгов: подпортили репутацию
Экс-продюсер артиста сделала сенсационное заявление.
На самом деле взять творческий псевдоним и сменить имя в паспорте Ткаченко довелось из-за долгов с кредиторами. Сам же артист рассказывал, что такое решение было связано с желанием сохранить память о дедушке, который бесследно исчез.
Вы думаете, что Ткаченко сменил псевдоним в честь любимого и без вести пропавшего дедушки? Чушь! Причина более прозаична. Я много лет молчала, но теперь пришло время открыть глаза на этого афериста и лжеца,‒ заявила Буркина.
Девушка призналась, что работа с этим артистом, как и с любым другим, была очень затратной. На запись песен, костюмы, съемки клипа и регистрацию авторских прав деньги брались в кредит. Музыкант должен был вернуть их после телепроекта «Х-фактор». Но, видимо, что-то пошло не так.
Речь идет о 10 тысячах долларов – это то, что мы успели оформить документально, на самом деле потрачено на него было гораздо больше! По меркам шоу-бизнеса это, вроде, мелочи, но, тем не менее, это деньги, а их нужно возвращать,– написала экс-продюсер Ткаченко.
У тандема Ткаченко-Мозговая хватило наглости «крутить» созданные нами песню и клип где только можно, и презирать священное авторское право как угодно, пока я это не прекратила судебными исками. Оцените красоту игры! Не просто творческий псевдоним сменил, а все по-взрослому... Деньги брал Ткаченко, а сейчас имя сменил – уже другой человек! Аплодисменты артисту,– подытожила Буркина.
Напомним,