David Axelrod сменил сценическое имя из-за долгов: подпортили репутацию

16 февраля 2020 17:00 Катерина Даниленко
David Axelrod сменил сценическое имя из-за долгов: подпортили репутацию
Певец David Axelrod
социальная сеть Instagram

Экс-продюсер артиста сделала сенсационное заявление.

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Вокруг финалиста Нацотбора на «Евровидение-2020» David Axelrod (Владимира Ткаченко) разгорелся громкий скандал, связанный с его прошлым. Накануне второго полуфинала шоу бывший менеджер артиста Анжелика Ткаченко открыла неожиданные факты сотрудничества с исполнителем и призналась, что сценическое имя он сменил не просто так.

На самом деле взять творческий псевдоним и сменить имя в паспорте Ткаченко довелось из-за долгов с кредиторами. Сам же артист рассказывал, что такое решение было связано с желанием сохранить память о дедушке, который бесследно исчез.

Вы думаете, что Ткаченко сменил псевдоним в честь любимого и без вести пропавшего дедушки? Чушь! Причина более прозаична. Я много лет молчала, но теперь пришло время открыть глаза на этого афериста и лжеца,
‒ заявила Буркина.

Девушка призналась, что работа с этим артистом, как и с любым другим, была очень затратной. На запись песен, костюмы, съемки клипа и регистрацию авторских прав деньги брались в кредит. Музыкант должен был вернуть их после телепроекта «Х-фактор». Но, видимо, что-то пошло не так.

Речь идет о 10 тысячах долларов – это то, что мы успели оформить документально, на самом деле потрачено на него было гораздо больше! По меркам шоу-бизнеса это, вроде, мелочи, но, тем не менее, это деньги, а их нужно возвращать,
– написала экс-продюсер Ткаченко.

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Анжелика вынуждена была обратиться в правоохранительные органы, чтобы решить ситуацию через суд.

У тандема Ткаченко-Мозговая хватило наглости «крутить» созданные нами песню и клип где только можно, и презирать священное авторское право как угодно, пока я это не прекратила судебными исками. Оцените красоту игры! Не просто творческий псевдоним сменил, а все по-взрослому... Деньги брал Ткаченко, а сейчас имя сменил – уже другой человек! Аплодисменты артисту,
– подытожила Буркина.

Напомним,

 

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