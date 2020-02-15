Дмитрий Комаров устроил жене путешествие-сюрприз: только в аэропорту узнала

Телеведущий рассказал, что для него значит любовь.

Неизменный ведущий программы «Мир наизнанку» Дмитрий Комаров долгое время был завидным холостяком, однако прошлым летом отгулял тайную свадьбу с моделью и телеведущей Александрой Кучеренко. Несмотря на длительные командировки путешественника, пара научилась уделять достаточно времени друг другу. Так, на День влюбленных мужчина решил организовать возлюбленной поездку-сюрприз за границу.

Молодые люди отправились в Стамбул на выходные. По словам Комарова, Александра только в аэропорту узнала, куда они направляются.

В своем Instagram звезда телевидения написал трогательный пост о любви и прикрепил романтическое фото с женой на фоне Босфора. Мужчина уверен, что найти свою вторую половинку ‒ это судьба. Она не зависит от желания, все случается так, как должно быть.

С днём любви, друзья! Берегите её, держите крепко и дорожите. А если ещё не встретили ‒ даже не сомневайтесь, что ваша любовь вас уже ждёт, и в нужное время, в нужном месте, вне зависимости от вашего желания, стремления и настроя ‒ вы обязательно встретитесь. Я верю, что найти спутника жизни ‒ это судьба… Убрать всего лишь одну мелкую деталь из череды событий, предшествующих знакомству ‒ и оно могло бы не состояться, люди вполне могли бы никогда не встретиться. Но любовь ‒ это магия. Мы не можем на неё влиять. Мы не в силах ею управлять. Она просто приходит, когда настаёт время, и нас с вами не спрашивает. Желаю любви. Каждому из вас. В самом широком понимании. Пусть любовь присутствует во всем, что происходит в вашей жизни. И все будет хорошо. Мы с Сашей шлем вам лучики любви и добра,

‒ написал Комаров.

Напомним,