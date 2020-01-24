Евровидение-2020: David Axelrod представил конкурсную песню

24 января 2020 16:00 Юлия Крутиева
Евровидение-2020: David Axelrod представил конкурсную песню
Певец David Axelrod
пресс-служба

Полуфиналисты Национального отбора на Евровидение-2020 вовсю готовятся к конкурсу.

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Певец David Axelrod (Дэвид Аксельрод) представил авторскую романтическую балладу «HORIZON», которой собирается покорить сердца зрителей Нацотбора «Евровидения». По его словам, песня ждала своей премьеры целых 5 лет!

Я написал «HORIZON», когда узнал, что у нас с любимой будет ребенок. Светлые и искренние эмоции переполняли меня – и все они вылились в эту балладу! – комментирует исполнитель. – Недаром представляю ее широкой публике только сейчас. Бывает, ты пишешь песню – и понимаешь, что для нее еще не время.

Певец David Axelrod / пресс-служба
«HORIZON» – настоящий гимн любви и благодарности любимому человеку. Этот трек, безусловно, поможет выразить свои чувства!

Моя цель на Национальном отборе «Евровидения» проста: я хочу донести свою музыку, поделиться собственными эмоциями и напомнить людям, ради чего нужно жить!
– добавил певец.

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Во втором полуфинале Нацотбора на «Евровидение-2020», который состоится 15 февраля, David Axelrod выступит под номером 7.

Напомним,

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