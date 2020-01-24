Евровидение-2020: David Axelrod представил конкурсную песню
24 января 2020 16:00
Певец David Axelrod
пресс-служба
Полуфиналисты Национального отбора на Евровидение-2020 вовсю готовятся к конкурсу.
David Axelrod (Дэвид Аксельрод) представил авторскую романтическую балладу «HORIZON», которой собирается покорить сердца зрителей Нацотбора «Евровидения». По его словам, песня ждала своей премьеры целых 5 лет!«HORIZON» – настоящий гимн любви и благодарности любимому человеку. Этот трек, безусловно, поможет выразить свои чувства!
Я написал «HORIZON», когда узнал, что у нас с любимой будет ребенок. Светлые и искренние эмоции переполняли меня – и все они вылились в эту балладу! – комментирует исполнитель. – Недаром представляю ее широкой публике только сейчас. Бывает, ты пишешь песню – и понимаешь, что для нее еще не время.
Певец David Axelrod / пресс-служба
Моя цель на Национальном отборе «Евровидения» проста: я хочу донести свою музыку, поделиться собственными эмоциями и напомнить людям, ради чего нужно жить!– добавил певец.
Напомним,