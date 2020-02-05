Евровидение-2020: песни участников первого полуфинала Нацотбора
В субботу, 8 февраля, состоится первый полуфинал Нацотбора на Евровидение!
[О]
Jerry Heil
Молодая певица является автором и композитором своих песен, творчество девушки назвали "Прорывом года" (Jager Music Awards) и "Открытием года" (Viva).
Katya Chilly
Украинская певица и композитор дала более 1000 концертов в Украине и 40 сольников в Великобритании.
На счету Кати уже пять альбомов!
KRUTЬ
Осенью 2019 Марина Круть выпустила свой третий альбом. Песня под названием 99, которую артистка представит на Нацотборе, была презентована сегодня.
Go-A
Группа из Киева сумела объединить в своем творчестве этнику, гитары и биты.
Музыканты исполняют песни в стиле, который они создали сами, он носит название укр-транс.
CLOUDLESS
Многие знают группу по треку "Между мирами", ставшему саундтреком к сериалу школа.
GIO
Assol
Екатерина Гуменюк занимается музыкой с самого детства, а псевдоним Assol она взяла себе еще в 5 лет.
В 2016 году Катя приняла участие в украинском талант-шоу, потом уехала за границу для получения образования, а теперь вернулась в Украину с масштабными планами по перезапуску своего творчества.
Напомним,