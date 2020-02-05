Евровидение-2020: песни участников первого полуфинала Нацотбора

5 февраля 2020 22:00 Алла Лысак
Евровидение-2020: песни участников первого полуфинала Нацотбора
Евровидение-2020: песни участников первого полуфинала Нацотбора / СТБ

В субботу, 8 февраля, состоится первый полуфинал Нацотбора на Евровидение!

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Группа утверждает, что их музыка относится к стилю Futurepop, ребята являются обладатели премии "Хит года" по версии KissFM, они также получили звание лучшей "Свежей крови" по версии жюри Jagermeister Music Awards и дважды прошли в финал APPS Music & SZIGET.

Jerry Heil

Молодая певица является автором и композитором своих песен, творчество девушки назвали "Прорывом года" (Jager Music Awards) и "Открытием года" (Viva). 

Katya Chilly

Украинская певица и композитор дала более 1000 концертов в Украине и 40 сольников в Великобритании.

На счету Кати уже пять альбомов!

KRUTЬ

Осенью 2019 Марина Круть выпустила свой третий альбом. Песня под названием 99, которую артистка представит на Нацотборе, была презентована сегодня.

Go-A

Группа из Киева сумела объединить в своем творчестве этнику, гитары и биты.

Музыканты исполняют песни в стиле, который они создали сами, он носит название укр-транс.

CLOUDLESS

Многие знают группу по треку "Между мирами", ставшему саундтреком к сериалу школа. 

GIO

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На счету лирического и романтического музыканта, автора и композитора своих треков, участие в шоу "Х-фактор" и "Голос страны".

Assol

Екатерина Гуменюк занимается музыкой с самого детства, а псевдоним Assol она взяла себе еще в 5 лет.

В 2016 году Катя приняла участие в украинском талант-шоу, потом уехала за границу для получения образования, а теперь вернулась в Украину с масштабными планами по перезапуску своего творчества.

Напомним,

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