Евровидение-2020: финалистка Нацотбора написала саундтрек для проекта «Від пацанки до панянки»
10 февраля 2020 19:15
Певица Jerry Heil
пресс-служба Нового канала
Певица Jerry Heil написала новый хит!
Читайте также«В моей жизни было место кокаину»: Дмитрий Дикусар шокировал откровением об употреблении наркотиковОдна из самых модных украинских певиц Jerry Heil вдохновилась историями «пацанок» и написала про них песню, которая стала саундтреком нового сезона «Від пацанки до панянки».
Вы уже могли услышать отрывки трека Jerry Heil «#НЕБЕЙБІ» – они звучат в тизерах-визитках «пацанок», которые крутят в эфире Нового канала.
Мы хотели, чтобы саундтрек для сезона написал очень современный исполнитель, ведь наши участницы – юные девушки. Песня должна быть близка им, плюс, нравиться зрителям, – рассказывает руководитель проекта Ксения Бабенко. – Сразу подумали о Jerry Heil. Когда предложили сотрудничество Яне (настоящее имя певицы, – прим.ред.), то услышали в ответ: «Конечно, давайте попробуем».
Участники проекта «Від пацанки до панянки» / пресс-служба Нового канала
Я посмотрела визитки участниц и очень прониклась их историями, – рассказала артистка. – Первый куплет написала очень быстро. Потом поехала на отдых, переварила информацию, еще раз перечитала анкеты и дописала второй куплет. Я восхищаюсь «пацанками» – они решились изменить свою жизнь, и сделали для этого первый, но очень важный шаг, – пришли на проект. Мне очень хотелось им помочь.
Напомним,