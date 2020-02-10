Евровидение-2020: финалистка Нацотбора написала саундтрек для проекта «Від пацанки до панянки»

10 февраля 2020 19:15 Юлия Крутиева
Евровидение-2020: финалистка Нацотбора написала саундтрек для проекта «Від пацанки до панянки»
Певица Jerry Heil
пресс-служба Нового канала

Певица Jerry Heil написала новый хит!

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Одна из самых модных украинских певиц Jerry Heil вдохновилась историями «пацанок» и написала про них песню, которая стала саундтреком нового сезона «Від пацанки до панянки». 

Вы уже могли услышать отрывки трека Jerry Heil «#НЕБЕЙБІ» – они звучат в тизерах-визитках «пацанок», которые крутят в эфире Нового канала. 

Мы хотели, чтобы саундтрек для сезона написал очень современный исполнитель, ведь наши участницы – юные девушки. Песня должна быть близка им, плюс, нравиться зрителям, – рассказывает руководитель проекта Ксения Бабенко. – Сразу подумали о Jerry Heil. Когда предложили сотрудничество Яне (настоящее имя певицы, – прим.ред.), то услышали в ответ: «Конечно, давайте попробуем».

Участники проекта «Від пацанки до панянки» / пресс-служба Нового канала
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На создание трека у финалистки Нацотбора на «Евровидение-2020» ушло совсем немного времени. А песня получилась такой же пронзительной, как и истории «пацанок». 

Я посмотрела визитки участниц и очень прониклась их историями, – рассказала артистка. – Первый куплет написала очень быстро. Потом поехала на отдых, переварила информацию, еще раз перечитала анкеты и дописала второй куплет. Я восхищаюсь «пацанками» – они решились изменить свою жизнь, и сделали для этого первый, но очень важный шаг, – пришли на проект. Мне очень хотелось им помочь.

Напомним,  

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