Представитель Анны Седоковой прокомментировал ее четвертую беременность

10 февраля 2020 10:00 Юлия Крутиева
Представитель Анны Седоковой прокомментировал ее четвертую беременность
Певица Анна Седокова
instagram.com/annasedokova

За прошедшие несколько лет жизнь певицы изменилась кардинально. Она успела родить третьего ребенка и расстаться с его отцом.

Читайте такжеОдин за всех: Михаил Присяжнюк о новом сезоне ток-шоу: «Казалось, что выхода из этих ситуаций нет…»
В одиночестве Анна Седокова долго перебывать совершенно не собиралась. И уже осенью прошлого года звезда подтвердила свой роман с баскетболистом Янисом Тимма. 

Сейчас певица и спортсмен не скрывают своих чувств на публике и очень часто признаются друг другу в любви в социальных сетях. Но на минувших выходных 37-летней Седоковой удалось привлечь к себе внимание с помощью загадочного поста в Инстаграм.

Быть девочкой сложно, еще сложнее – мамой,
– написала артистка в Сети.

Янис Тимма и Анна Седокова / instagram.com/annasedokova
Читайте такжеЕвровидение-2020: смотреть онлайн Национальный отбор (эфир от 08.02.2020)
В комментариях тут же посыпалось множество вопросов, среди которых одна из подписчиц решила поинтересоваться у певицы: «Опять беременна, что ли?» На что Седокова ответила утвердительно: «Да».

Анна решила разыграть подписчиков, ведь в следующей публикации певица показала нового члена своей семьи. И это не ребенок. Оказалось, что вместе с любимым Анна забрала из американского питомника щенка.

Знакомьтесь, наш c Янисом Тимма сын MAMBA. Добро пожаловать в свою семью, мы тебя безумно любим, – пишет артистка. – Наш калифорнийский парень. Мы его так долго ждали и такой сложный путь прошли, но он с нами!

Янис Тимма и Анна Седокова / instagram.com/annasedokova
Однако СМИ решили поинтересоваться у представителя артистки, находится ли Анна в "положении". И в эксклюзивном интервью Рeopletalk он официально дал ответ:

Тут комментировать пока нечего, мы не в положении. Но скоро мы объявим большую новость.

Напомним,

Облако тегов

дети звезд личная жизнь звезд Анна Седокова беременность социальные сети новости беременные звезды

Материалы по теме

Альбом ALEKSEEV «Моя звезда» стал дважды платиновым
Меломан

Альбом ALEKSEEV «Моя звезда» стал дважды платиновым
Оскар-2020: список победителей главной кинопремии года
События

Оскар-2020: список победителей главной кинопремии года
«Антиоскар» и худшие фильмы года: названы претенденты на «Золотую малину» 2020
События

«Антиоскар» и худшие фильмы года: названы претенденты на «Золотую малину» 2020
Праздник психически больных и одиноких: как принято отмечать День святого Валентина во всем мире
Путешествия

Праздник психически больных и одиноких: как принято отмечать День святого Валентина во всем мире

Популярное на сайте

Победители проекта «Зважені та щасливі-9» снялись в сказочной фотосессии: принцесса-невеста

Победители проекта «Зважені та щасливі-9» снялись в сказочной фотосессии: принцесса-невеста
Найгірша подруга: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 03.02.2020)

Найгірша подруга: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 03.02.2020)
Крепостная 3 сезон: Алексея Косача не будет!

Крепостная 3 сезон: Алексея Косача не будет!
Найгірша подруга: смотреть онлайн 7 серию (эфир от 06.02.2020)

Найгірша подруга: смотреть онлайн 7 серию (эфир от 06.02.2020)

Популярное видео

Голос країни-10: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 02.02.2020)

Голос країни-10: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 02.02.2020)
Найгірша подруга: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 03.02.2020)

Найгірша подруга: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 03.02.2020)
Найгірша подруга: смотреть онлайн 7 серию (эфир от 06.02.2020)

Найгірша подруга: смотреть онлайн 7 серию (эфир от 06.02.2020)
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 02.02.2020)

Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 02.02.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен / OK