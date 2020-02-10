Представитель Анны Седоковой прокомментировал ее четвертую беременность

За прошедшие несколько лет жизнь певицы изменилась кардинально. Она успела родить третьего ребенка и расстаться с его отцом.

В одиночестве Анна Седокова долго перебывать совершенно не собиралась. И уже осенью прошлого года звезда подтвердила свой роман с баскетболистом Янисом Тимма.

Сейчас певица и спортсмен не скрывают своих чувств на публике и очень часто признаются друг другу в любви в социальных сетях. Но на минувших выходных 37-летней Седоковой удалось привлечь к себе внимание с помощью загадочного поста в Инстаграм.

Быть девочкой сложно, еще сложнее – мамой,

– написала артистка в Сети.

Янис Тимма и Анна Седокова / instagram.com/annasedokova

В комментариях тут же посыпалось множество вопросов, среди которых одна из подписчиц решила поинтересоваться у певицы: «Опять беременна, что ли?» На что Седокова ответила утвердительно: «Да».

Анна решила разыграть подписчиков, ведь в следующей публикации певица показала нового члена своей семьи. И это не ребенок. Оказалось, что вместе с любимым Анна забрала из американского питомника щенка.

Знакомьтесь, наш c Янисом Тимма сын MAMBA. Добро пожаловать в свою семью, мы тебя безумно любим, – пишет артистка. – Наш калифорнийский парень. Мы его так долго ждали и такой сложный путь прошли, но он с нами!

Янис Тимма и Анна Седокова / instagram.com/annasedokova

Однако СМИ решили поинтересоваться у представителя артистки, находится ли Анна в "положении". И в эксклюзивном интервью Рeopletalk он официально дал ответ:

Тут комментировать пока нечего, мы не в положении. Но скоро мы объявим большую новость.

Напомним,