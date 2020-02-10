Представитель Анны Седоковой прокомментировал ее четвертую беременность
За прошедшие несколько лет жизнь певицы изменилась кардинально. Она успела родить третьего ребенка и расстаться с его отцом.
Сейчас певица и спортсмен не скрывают своих чувств на публике и очень часто признаются друг другу в любви в социальных сетях. Но на минувших выходных 37-летней Седоковой удалось привлечь к себе внимание с помощью загадочного поста в Инстаграм.
Быть девочкой сложно, еще сложнее – мамой,– написала артистка в Сети.
Анна решила разыграть подписчиков, ведь в следующей публикации певица показала нового члена своей семьи. И это не ребенок. Оказалось, что вместе с любимым Анна забрала из американского питомника щенка.
Знакомьтесь, наш c Янисом Тимма сын MAMBA. Добро пожаловать в свою семью, мы тебя безумно любим, – пишет артистка. – Наш калифорнийский парень. Мы его так долго ждали и такой сложный путь прошли, но он с нами!
Тут комментировать пока нечего, мы не в положении. Но скоро мы объявим большую новость.
Напомним,