Один за всех: Михаил Присяжнюк о новом сезоне ток-шоу: «Казалось, что выхода из этих ситуаций нет…»

8 февраля 2020 12:00 Юлия Крутиева
Один за всех: Михаил Присяжнюк о новом сезоне ток-шоу: «Казалось, что выхода из этих ситуаций нет…»
Один за всех: Михаил Присяжнюк о новом сезоне ток-шоу
пресс-служба канала СТБ

С 16 февраля зрители увидят премьерные выпуски остросоциального ток-шоу «Один за всех» на СТБ.

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Команда продолжит помогать героям восстанавливать справедливость в самых резонансных и непростых историях. Ведущий проекта, адвокат Михаил Присяжнюк, поделился эмоциями от начала работы над новым сезоном. 

Ведущий объясняет, что задачи у команды остаются прежними – искать правду и восстанавливать справедливость.

Перед каждым новым сезоном «Один за всех» мы с командой думаем, что этот – будет спокойнее и легче предыдущего, но так не бывает, – комментирует Михаил Присяжнюк. – Ведь речь о человеческих жизнях, о непростых судьбах наших героев. Мы являемся некой «инстанцией справедливости» и последней надеждой для тех, кто к нам обращается, поэтому простых историй просто не может быть. Как и прежде, мы возьмемся за самые острые вопросы, чтобы отыскать в них истину. Съемки уже стартовали. Первые истории были очень эмоциональными. Казалось, что выхода из этих ситуаций нет… Но решение найдено и добро победило! Совсем скоро зрители смогут увидеть это в эфире!

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Команду проекта ждут новые вызовы, новые нелегкие темы и командировки в разные уголки Украины. В студии откровенно обсудят острые вопросы и найдут верные решения, чтобы помочь не только героям выпуска, но и каждому зрителю.

Смотрите премьерные выпуски ток-шоу по воскресеньям, с 16 февраля, в 20:00 на СТБ и на нашем сайте TV.UA.

Напомним,

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