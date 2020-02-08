Один за всех: Михаил Присяжнюк о новом сезоне ток-шоу: «Казалось, что выхода из этих ситуаций нет…»
С 16 февраля зрители увидят премьерные выпуски остросоциального ток-шоу «Один за всех» на СТБ.
Ведущий объясняет, что задачи у команды остаются прежними – искать правду и восстанавливать справедливость.
Перед каждым новым сезоном «Один за всех» мы с командой думаем, что этот – будет спокойнее и легче предыдущего, но так не бывает, – комментирует Михаил Присяжнюк. – Ведь речь о человеческих жизнях, о непростых судьбах наших героев. Мы являемся некой «инстанцией справедливости» и последней надеждой для тех, кто к нам обращается, поэтому простых историй просто не может быть. Как и прежде, мы возьмемся за самые острые вопросы, чтобы отыскать в них истину. Съемки уже стартовали. Первые истории были очень эмоциональными. Казалось, что выхода из этих ситуаций нет… Но решение найдено и добро победило! Совсем скоро зрители смогут увидеть это в эфире!
Смотрите премьерные выпуски ток-шоу по воскресеньям, с 16 февраля, в 20:00 на СТБ и на нашем сайте TV.UA.
Напомним,