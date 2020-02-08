Один за всех: Михаил Присяжнюк о новом сезоне ток-шоу: «Казалось, что выхода из этих ситуаций нет…»

Один за всех: Михаил Присяжнюк о новом сезоне ток-шоу

С 16 февраля зрители увидят премьерные выпуски остросоциального ток-шоу «Один за всех» на СТБ.

Команда продолжит помогать героям восстанавливать справедливость в самых резонансных и непростых историях. Ведущий проекта, адвокат Михаил Присяжнюк , поделился эмоциями от начала работы над новым сезоном.

Ведущий объясняет, что задачи у команды остаются прежними – искать правду и восстанавливать справедливость.

Перед каждым новым сезоном «Один за всех» мы с командой думаем, что этот – будет спокойнее и легче предыдущего, но так не бывает, – комментирует Михаил Присяжнюк. – Ведь речь о человеческих жизнях, о непростых судьбах наших героев. Мы являемся некой «инстанцией справедливости» и последней надеждой для тех, кто к нам обращается, поэтому простых историй просто не может быть. Как и прежде, мы возьмемся за самые острые вопросы, чтобы отыскать в них истину. Съемки уже стартовали. Первые истории были очень эмоциональными. Казалось, что выхода из этих ситуаций нет… Но решение найдено и добро победило! Совсем скоро зрители смогут увидеть это в эфире!

Команду проекта ждут новые вызовы, новые нелегкие темы и командировки в разные уголки Украины. В студии откровенно обсудят острые вопросы и найдут верные решения, чтобы помочь не только героям выпуска, но и каждому зрителю.

Смотрите премьерные выпуски ток-шоу по воскресеньям, с 16 февраля, в 20:00 на СТБ и на нашем сайте TV.UA.

Напомним,