Альбом ALEKSEEV «Моя звезда» стал дважды платиновым
Компания SONY Music отметила успех альбома «Моя звезда» артиста по результатам цифровых продаж.
Альбом «Моя звезда» певец выпустил к пятилетию своей музыкальной карьеры. Примечательно, что он же стал и музыкальным продюсером альбома. По словам Никиты, «Моя звезда» – это альбом контрастов, сборник абсолютно разных по стилю песен.
Тут есть и инди-поп, и поп-дэнс, и отсылка к 80-м и лирика, которую все привыкли от меня слышать. Мне приятно, что даже экспериментируя с музыкой, мне удалось остаться верным самому себе, – прокомментировал ALEKSEEV свои награды от SONY Music. – Я рад, что поклонники это тоже оценили, ведь именно благодаря им этот альбом получил статус дважды платинового.
Напомним,