Альбом ALEKSEEV «Моя звезда» стал дважды платиновым

10 февраля 2020 12:00 Юлия Крутиева
Альбом ALEKSEEV «Моя звезда» стал дважды платиновым
Певец ALEKSEEV
instagram.com/alekseev_officiel

Компания SONY Music отметила успех альбома «Моя звезда» артиста по результатам цифровых продаж.

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Более того, сингл «Как ты там» также стал дважды платиновым! Не удивительно, что поклонники столь высоко оценили этот трек, так как он написан откровенно о личном ALEKSEEV.

Альбом «Моя звезда» певец выпустил к пятилетию своей музыкальной карьеры. Примечательно, что он же стал и музыкальным продюсером альбома. По словам Никиты, «Моя звезда» – это альбом контрастов, сборник абсолютно разных по стилю песен.

Тут есть и инди-поп, и поп-дэнс, и отсылка к 80-м и лирика, которую все привыкли от меня слышать. Мне приятно, что даже экспериментируя с музыкой, мне удалось остаться верным самому себе, – прокомментировал ALEKSEEV свои награды от SONY Music. – Я рад, что поклонники это тоже оценили, ведь именно благодаря им этот альбом получил статус дважды платинового.

Певец ALEKSEEV / Secret Service Entertainment Agency
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Сейчас артист много времени проводит в студии, работая над новым музыкальным материалом. Также известно, что свою многочисленную армию поклонников ALEKSEEV порадует выступлениями уже этой весной – 11 апреля состоится концерт «Моя звезда» в Одессе, а 24 - в городе Днепр.

Напомним,  

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