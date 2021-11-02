Аферисты в сетях-7: Елена-Кристина Лебедь объяснила, как не попасться в сети аферистов
Ведущая проекта «Аферисты в сетях» (Новый канал) Елена-Кристина Лебедь рассказала, на что стоит обратить внимание, если вас пригласили на кастинг от имени телеканала.
Не доверяйте, а проверяйте
Первое место, где можно убедиться, действительно ли Новый канал проводит кастинг на определенный проект — официальный сайт. Там есть раздел «Кастинги», где собраны анкеты по актуальным проектам. Некоторых проектов на сайте нет, в таком случае участников действительно ищут кастинг-менеджеры.
Будьте внимательны
Стоп-сигналы
Настоящие кастинг-менеджеры никогда не попросят голые фото или видео! Даже если вам очень понравился человек, который представился вам работником канала, но он просит интимные кадры — сразу отправляйте его в бан! Еще фейковый менеджер может чуть ли не в начале переписки сообщить: «Вас утвердили». Но так не бывает — на утверждение уходит какое-то время. Если вас вашу кандидатуру «согласовали» сразу же, перед вами аферист.
Не передавайте личные данные
На этапе переписки настоящие кастинг-менеджеры не будут просить у вас личные документы. Они нужны только для подписания договора, но происходит это либо на личной встрече, либо прямо на съемочной площадке.
Задавайте вопросы
Чем больше вопросов вы зададите собеседнику, тем быстрее поймете, действительно ли разговариваете с работником канала.
Напомним,