МАСКА 2 сезон: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 13.11.2021) Юлия Туренко

Юлия Туренко Редактор шоу-бизнеса и ТВ Все статьи автора...

МАСКА 2 сезон: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 13.11.2021) пресс-служба канала Украина

13 ноября на канале Украина и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 4 выпуск 2 сезона гипершоу МАСКА – украинской адаптации всемирно известного проекта The Masked Singer. 4 выпуск шоу МАСКА-2 смотрите онлайн на TV.UA.