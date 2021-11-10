МАСКА 2 сезон: Олег Винник назвал свою фаворитку в гипершоу

10 ноября 2021 14:50 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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МАСКА 2 сезон: Олег Винник назвал свою фаворитку в гипершоу
Певец Олег Винник
пресс-служба канала Украина

13 ноября выйдет четвертый выпуск самого загадочного на украинском ТВ проекта «МАСКА», где рассекретят еще одну знаменитость, скрывающуюся под удивительной маской.

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Наряду со всей страной отгадывают участников звездные детективы шоу «МАСКА», среди которых любимец миллионов Олег Винник. Популярный артист раскрыл имя маски, которая поразила его больше всего.

Три потрясающих эфира гипершоу «МАСКА» позади, так что детективы уже имели возможность хорошенько рассмотреть участников второго сезона. 

По словам Олега Винника, ему особенно пришлась по душе самая неординарная героиня масштабного проекта канала «Украина» – Скандал.

Я просто бомбастически поражен Скандалом. И честно говоря, после первого ее выступления думал, что угадал, кто там. Очень мне понравился этот изящный образ, потому что, на мой взгляд, костюм должен подходить вокалу. Пока кажется, что в этом сезоне меньше вокалистов. Но я уверен, что мы еще услышим невероятные голоса, потому что создатели проекта любят все самое интересное приберечь поближе к финалу, – отмечает Олег Винник.

Героиня масштабного проекта «МАСКА» – Скандал / пресс-служба канала Украина

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А кто из героев больше всего поразил его коллег, звездных детективов NK | Настю Каменских, Олю Полякову, Андрея Данилко и DZIDZIO? Узнаем уже скоро!

Напомним, 

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