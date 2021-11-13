МАСКА 2 сезон: кто покинул шоу в 4 выпуске от 13.11.2021

13 ноября 2021 23:08 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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МАСКА 2 сезон: кто покинул шоу в 4 выпуске от 13.11.2021
МАСКА 2 сезон: кто покинул шоу в 4 выпуске от 13.11.2021
пресс-служба канала Украина

13 ноября на канале Украина и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 4 выпуск грандиозного шоу МАСКА 2 сезон. Кто покинул шоу в 4 выпуске шоу МАСКА 2 сезон от 13.11.2021 – читайте в нашем материале.

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Самое загадочное шоу-детектив МАСКА 2 сезон удивляло и шокировало телезрителей. Звездные детективы проекта – NK | Настя Каменских, Оля Полякова, Андрей Данилко и DZIDZIO – угадывали, какие знаменитости могут прятаться под масками.

В 4 выпуске на сцене шоу выступило 6 участников: фантастический белый Тигр, веселый Шмель, эпатажный Скандал, романтическая Горилла, лирический Мухомор и трогательный Совенок.

После выступления участников было голосование судей и зрителей в зале, по результатам которого определили 2-х номинантов, набравших наименьшее количество голосов.

В конце выпуска открылось новое голосование, в котором участвовали уже только зрители. По результатам их выбора, тот, кто должен покинуть шоу, снимает маску, рассекречивая свое лицо.

В 4 выпуске в номинацию попали Совенок и Горилла. К сожалению, шоу покинул Совенок.

МАСКА 2 сезон: кто покинул шоу в 4 выпуске от 13.11.2021 / пресс-служба канала Украина

На сцену любимого шоу-детектива миллионов вышло жизнерадостное Совенок с песней «День народження» легендарной группы «ВВ». Но перед тем, как исполнить известный хит, участник поделился новой порцией фактов о себе:

Я ненавижу утра, просто терпеть их не могу и это не удивительно, ведь я Совеня. Хотя и не очень типичное. Ведь в отличие от большинства сов не охочусь на мышей, потому что убежден – ни одна сова в мире не имеет права уносить чью-то жизнь. Это такие элементарные вещи, которые должны объяснять родители с самого детства. Моих родителей часто не было в гнездышке, потому что мать приучала лесных животных к самому важному из искусств, а папа рисовал прямые линии и не очень. Но они смогли воспитать во мне настоящую любовь к семье, поэтому я обязательно буду примерным папой для своих будущих птенцов, – сообщил Совенок в подсказках шоу «МАСКА».

Такой рассказ героя в очередной раз натолкнул звездных детективов на мысль о том, что под маской скрывается лидер группы «ТіК» Виктор Бронюк, ведь в прошлый раз Совеня пело его голосом. Однако, услышав несколько строк новой песни, звездные эксперты поняли – под маской сидит человек, умеющий ловко имитировать голоса.

Кто скрывался за образом Совенка читайте по ссылке.

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