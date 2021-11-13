54-летняя Николь Кидман восхитила фигурой в обольстительном платье - фото

13 ноября 2021 14:50 Туренко Андрей
54-летняя Николь Кидман восхитила фигурой в обольстительном платье - фото
Актриса Николь Кидман
instagram.com/nicolekidman

Актриса Николь Кидман снова оказалась в центре внимания.

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Австрийская актриса славится своим утонченным вкусом. Каждый наряд Николь Кидман просто идеально подчеркивает ее фигуру. В свои 54 года она выглядит превосходно!

Вот и выход Николь на красную дорожку премии «Country Music Awards 2021» в Нэшвилле вызвал небывалый шквал позитивных эмоций у ее поклонников.

Для выхода в свет звезда выбрала платье Yves Saint Laurent с асимметричными вырезами, которые оголяли ее тело, а именно, рельефный пресс, ногу и руку.

Актриса Николь Кидман / instagram.com/nicolekidman

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В качестве обуви Кидман выбрала классические лодочки на высоком каблуке, а в плане украшений отдала предпочтение золотым серьгам, кольцам и нескольким браслетам. 

Благодаря этому образу Николь Кидман выглядела на мероприятии просто восхитительно.

Актриса Николь Кидман / instagram.com/nicolekidman
Напомним, 

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