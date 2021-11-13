Белла Хадид сообщила о серьезных психологических проблемах

Белла Хадид является одной из самых известных супермоделей мира.

Звезда подиумов Белла Хадид не перестает сходить с обложек мировых глянцев и является самой желанной звездой на модных показах многих известных дизайнеров.

Казалось бы, что успеху 25-летней Беллы можно позавидовать. Но за красивой картинкой часто прячется обратная сторона медали.

На днях Хадид разместила в своем Инстаграм публикацию, которая повергла многих ее подписчиков в шок. Звезда призналась, что страдает из-за проблем с психическим здоровьем.

Супермодель Белла Хадид / instagram.com/bellahadid

Оказалось, что на протяжении нескольких последних лет супермодель переживает эмоциональное выгорание, испытывает тревожность и чувство одиночества.

Это чувство, когда ты думаешь, что недостаточно хорош и не уверен в своем искусстве, это нормально, в то же время - это учит нас. Все люди разные, у каждого отдельного человека есть что-то особенное и уникальное, что он может предложить, - пишет в своем блоге супермодель. - И люди забывают, что все в основном чувствуют себя одинаково: потерянными, сбитыми с толку, не совсем уверенными, почему они здесь. Эта тревога, как будто все чувствуют это… и пытаются каким-то образом скрыть это.

Супермодель Белла Хадид / instagram.com/bellahadid

Она также отметила, что самолечение в таких ситуациях не выход, и призвала пользователей сети не стесняться депрессивного состояния, а прислушиваться к себе и принимать себя.

У меня было достаточно срывов и выгораний, и мне потребовалось много времени, чтобы осознать: если вы усердно работаете над собой, проводя много времени в одиночестве, чтобы понять свои травмы и триггерные точки, вы сможете распознать источник своей боли и найти способ с ней справиться, - уверяет звезда.

Помимо этого Хадид поблагодарила своих фанатов за то, что они часто прислушиваются к ней, а это мотивирует ее. А на столь откровенное признание ее вдохновило интервью дочери Уилла Смита Уиллоу, в котором девушка говорила о ментальном здоровье.

Напомним,