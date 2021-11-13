Билли Айлиш устроила провокационную фотосессию топлес – фото, видео

13 ноября 2021 00:50 Туренко Андрей
Билли Айлиш устроила провокационную фотосессию топлес – фото, видео
Певица Билли Айлиш
instagram.com/billieeilish

Певица Билли Айлиш стала регулярной героиней провокационных новостей.

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Довольно регулярно Билли Айлиш подкидывает публике поводы для бурных обсуждений. Мы уже успели обсудить ее провокационные наряды, а также неожиданные смены имиджа.

В этот раз Билли решила превзойти саму себя. Звезда взорвала Сеть с помощью провокационной фотосессии, в которой она предстала без одежды.

Певица решилась на съемку топлес для рекламы своих первых духов Eilish. Также 19-летняя звезда опубликовала в своем Инстаграм видео, где позирует в полуобнаженном виде. 

Сегодня выходит Eilish! Не могу дождаться момента, когда мой парфюм окажется в ваших руках! - подписала артистка пост.

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Буквально за несколько часов провокационная фотография супермодели собрала более 3 млн лайков, а также сотни тысяч восторженных комментариев.

«Ты божественна!», «Не могу поверить, что ты осмелилась так сфотографироваться - лучшая», «Красотка!»» - писали фолловеры звезды.

Певица Билли Айлиш / instagram.com/billieeilish
Напомним,

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