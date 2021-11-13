Билли Айлиш устроила провокационную фотосессию топлес – фото, видео
Певица Билли Айлиш стала регулярной героиней провокационных новостей.
В этот раз Билли решила превзойти саму себя. Звезда взорвала Сеть с помощью провокационной фотосессии, в которой она предстала без одежды.
Певица решилась на съемку топлес для рекламы своих первых духов Eilish. Также 19-летняя звезда опубликовала в своем Инстаграм видео, где позирует в полуобнаженном виде.
Сегодня выходит Eilish! Не могу дождаться момента, когда мой парфюм окажется в ваших руках! - подписала артистка пост.
«Ты божественна!», «Не могу поверить, что ты осмелилась так сфотографироваться - лучшая», «Красотка!»» - писали фолловеры звезды.