Билли Айлиш устроила провокационную фотосессию топлес – фото, видео

Певица Билли Айлиш стала регулярной героиней провокационных новостей.

Довольно регулярно Билли Айлиш подкидывает публике поводы для бурных обсуждений. Мы уже успели обсудить ее провокационные наряды, а также неожиданные смены имиджа.

В этот раз Билли решила превзойти саму себя. Звезда взорвала Сеть с помощью провокационной фотосессии, в которой она предстала без одежды.

Певица решилась на съемку топлес для рекламы своих первых духов Eilish. Также 19-летняя звезда опубликовала в своем Инстаграм видео, где позирует в полуобнаженном виде.

Сегодня выходит Eilish! Не могу дождаться момента, когда мой парфюм окажется в ваших руках! - подписала артистка пост.

Буквально за несколько часов провокационная фотография супермодели собрала более 3 млн лайков, а также сотни тысяч восторженных комментариев.

«Ты божественна!», «Не могу поверить, что ты осмелилась так сфотографироваться - лучшая», «Красотка!»» - писали фолловеры звезды.

Певица Билли Айлиш / instagram.com/billieeilish

Напомним,