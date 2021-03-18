Билли Айлиш удивила публику новой прической – фото

18 марта 2021 13:20 Юлия Туренко
Билли Айлиш удивила публику новой прической – фото
Певица Билли Айлиш
instagram.com/billieeilish

Певица Билли Айлиш не перестает оставаться иконой стиля.

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С самого начала своей карьеры Билли Айлиш задает тон модным тенденциям, а также является одной из немногих звезд, которые меняют имидж с невероятной скоростью.

Публика видела эпатажную знаменитость разной. Айлиш меняла стиль, прически и цвет волос. Встретить весну 2021 года певица также решила в новом образе.

В своем Инстаграм 19-летняя знаменитость похвасталась очередным преображением. Билли сменила цвет волос и дополнила прическу стильной челкой.

Последние несколько лет она была предана своему образу - волосы Айлиш были выкрашены в иссиня-черный, а корни - в неоново-зеленый. Теперь она стала блондинкой.

Ущипните меня, - подписала Билли фото, на котором предстала с новым цветом волос.

Певица Билли Айлиш / instagram.com/billieeilish
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Ошеломленные фолловеры звезды оценили новый образ кумира в комментариях. Публикация Билли собрала рекордное количество лайков за всю историю существования ее страницы в Инстаграм.

Напомним,

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