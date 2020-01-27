Билли Айлиш стала триумфатором премии Grammy 2020

27 января 2020 14:30 Алла Лысак
Билли Айлиш стала триумфатором премии Grammy 2020
Билли Айлиш стала триумфатором премии Grammy 2020
Fotobank / GettyImages

18-летняя американская певица Билли Айлиш завоевала сразу 5 наград в разных номинациях на церемонии вручения премий Grammy в Лос-Анджелесе.

Билли Айлиш получила награды в номинациях «Запись года», «Песня года» за композицию Bad Guy, «Альбом года» и «Лучший вокальный поп-альбом» (When We All Fall Asleep, Where Do We Go?), а также стала «Лучшим новым артистом».

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Билли сумела повторить рекорд известного исполнителя прошлого века Кристофера Кросса, получившего 5 статуэток в 1981 году.

Достаточно урожайным выдался год и для американской певицы Лиззо, она заработала три статуэтки:

«Лучшее сольное поп-исполнение», «Лучший современный urban-альбом» и «Лучшее традиционное R&B-исполнение». 

Отметим, что премия Grammy ежегодно отмечает лучших, по мнению Национальной академии искусства и науки звукозаписи, артистов, музыкантов и продюсеров. Grammy называют музыкальным Оскаром, концептуально премия также похожа на премию Эмми для телевизионщиков, создающих контент. 

Напомним,

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