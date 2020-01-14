Оскар-2020: список номинантов и кто лидер по количеству номинаций
13 января в Лос-Анджелесе объявили претендентов на кинопремию «Оскар-2020». В этом году Американская киноакадемия в 92-й раз назовет победителей в 24 категориях.
А вот конкурировать с ним будут «Однажды в... Голливуде» и «1917», заявленные в 10 категориях каждый.
Полный список номинантов на премию Оскар-2020
Лучший фильм
- «Ford против Ferrari»
- «Ирландец»
- «Кролик Джо Джо»
- «Джокер»
- «Маленькие женщины»
- «Брачная история»
- «1917»
- «Однажды в... Голливуде»
- «Паразиты»
Лучший режиссер
- Мартин Скорсезе («Ирландец»)
- Тодд Филлипс («Джокер»)
- Сэм Мендес («1917»)
- Квентин Тарантино («Однажды в... Голливуде»)
- Пон Джун Хо («Паразиты»)
Лучшая женская роль
- Синтия Эриво («Гарриет»)
- Скарлет Йоханссон («Брачная история»)
- Сирша Ронан («Маленькие Женщины»)
- Шарлиз Террон («Скандал»)
- Рене Зеллвегер («Джуди»)
Лучшая женская роль второго плана
- Кэти Бейтс («Дело Ричарда Джуэлла»)
- Лора Дерн («Брачная история»)
- Скарлетт Йоханссон («Кролик Джо Джо»)
- Флоренс Пью («Маленькие женщины»)
- Марго Робби («Скандал»)
Лучшая мужская роль
- Антонио Бандерас («Боль и слава»)
- Леонардо Ди Каприо («Однажды в... Голливуде»)
- Адам Драйвер («Брачная история»)
- Хоакин Фениск («Джокер»)
- Джонатан Прайс («Два Папы»)
Лучшая мужская роль второго плана
- Том Хэнкс («Прекрасный день по соседству»)
- Энтони Хоппкинс («Два Папы»)
- Аль Пачино («Ирландец»)
- Джо Пеши («Ирландец»)
- Брэд Питт («Однажды в... Голливуде»)
Лучший оригинальный сценарий
- («Достать ножи») Райан Джонсон
- («Брачная история») Ноа Баумбах
- («1917») Сэм Мендес и Кристи Уильсон-Кайрнс
- («Однажды в... Голливуде») Квентин Тарантино
- («Паразиты») Понг Джун Хо
Лучший адаптированный сценарий
- «Ирландец» Чарльз Брандт
- «Кролик Джо Джо» Тайка Вайтити
- «Джокер» Тодд Филлипс
- «Маленькие женщины» Грета Гервиг
- «Два Папы» Энтони Маккартен
Лучший анимационный полнометражный фильм
- «Как приручить дракона: Скрытый мир»
- «Я потеряла свое тело»
- «История игрушек 4»
- «Клаус»
- «Потерянное звено»
Лучшая музыка к фильму
- «Джокер»
- «Маленькие женщины»
- «Брачная история»
- «1917»
- «Звездные войны: Скайуокер. Восход»
Лучший саундтрек
- «I can’t let you throw yourself away» – («История игрушек 4»)
- «(I'm gonna) love me againe» – («Рокетмен»)
- «I’m standing with you» – («Прорыв»)
- «In to the unknown» – («Холодное сердце 2»)
- «Stand Up» – («Гарриет»)
Лучший монтаж
- «Ford против Ferrari»
- «Ирландец»
- «Кролик Джо Джо»
- «Джокер»
- «Паразиты»
Лучший фильм на иностранном языке
- «Тело Христа» (Польша)
- «Страна меда» (Северная Македония)
- «Отверженные» (Франция)
- «Боль и слава» (Испания)
- «Паразиты» (Южная Корея)
Лучший дизайн костюмов
- «Ирландец»
- «Кролик Джо Джо»
- «Джокер»
- «Маленькие женщины»
- «Однажды в... Голливуде»
Лучшие визуальные эффекты
- «Мстители: Финал»
- «Ирландец»
- «Король Лев»
- «1917»
- «Звездные войны: Скайуокер. Восход»
Лучшая операторская работа
- «Ирландец»
- «Джокер»
- «Маяк»
- «1917»
- «Однажды в... Голливуде»
Лучшая работа художника-постановщика
- «Ирландец»
- «Кролик Джо Джо»
- «1917»
- «Однажды в... Голливуде»
- «Паразиты»
Лучший документальный фильм
- «Американская фабрика»
- «Пещера»
- «Грань демократии»
- «Для Самы»
- «Страна мёда»
Лучший документальный короткометражный фильм
- «In the Absence»
- «Learning a skateboard in the Warzone»
- «Life overtakes me»
- «St. Louis Superman»
- «Walk Run Cha-Cha»
Лучший короткометражный анимационный фильм
- «Дочь»
- «Hair Love»
- «Kitbull»
- «Memorable»
- «Сестра»
Лучший короткометражный игровой фильм
- «Братство»
- «Футбольный клуб NEFTA»
- «Соседское окно»
- «Saria»
- «Сестра»
Лучший грим и прически
- «Скандал»
- «Джокер»
- «Джуди»
- «Малефисента: Владычица тьмы»
- «1917»
Лучший монтаж звука
- «Ford против Ferrari»
- «Джокер»
- «1917»
- «Однажды в... Голливуде»
- «Звездные войны: Скайуокер. Восход»
Лучшее сведение звука
- «Однажды в... Голливуде»
- «К звездам»
- «Ford против Ferrari»
- «Джокер»
- «1917»
Напомним,