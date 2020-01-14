Оскар-2020: список номинантов и кто лидер по количеству номинаций

14 января 2020 09:30 Юлия Крутиева
Оскар-2020: список номинантов и кто лидер по количеству номинаций
Оскар 2020: список номинантов
КиноПоиск

13 января в Лос-Анджелесе объявили претендентов на кинопремию «Оскар-2020». В этом году Американская киноакадемия в 92-й раз назовет победителей в 24 категориях.

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Главное кинособытие года состоится в ночь с 9 на 10 февраля в театре Долби в Лос-Анджелесе. Лидером по количеству номинаций стал фильм Тодда Филлипса «Джокер», который в 2019 году являлся одним из самых кассовых, и претендует он аж на 11 Оскаров. 

А вот конкурировать с ним будут «Однажды в... Голливуде» и «1917», заявленные в 10 категориях каждый.

Полный список номинантов на премию Оскар-2020

Лучший фильм

  • «Ford против Ferrari»
  • «Ирландец»
  • «Кролик Джо Джо»
  • «Джокер»
  • «Маленькие женщины»
  • «Брачная история»
  • «1917»
  • «Однажды в... Голливуде»
  • «Паразиты»

Лучший режиссер

  • Мартин Скорсезе («Ирландец»)
  • Тодд Филлипс («Джокер»)
  • Сэм Мендес («1917»)
  • Квентин Тарантино («Однажды в... Голливуде»)
  • Пон Джун Хо («Паразиты»)

Лучшая женская роль

  • Синтия Эриво («Гарриет»)
  • Скарлет Йоханссон («Брачная история»)
  • Сирша Ронан («Маленькие Женщины»)
  • Шарлиз Террон («Скандал»)
  • Рене Зеллвегер («Джуди»)

Лучшая женская роль второго плана

  • Кэти Бейтс («Дело Ричарда Джуэлла»)
  • Лора Дерн («Брачная история»)
  • Скарлетт Йоханссон («Кролик Джо Джо»)
  • Флоренс Пью («Маленькие женщины»)
  • Марго Робби («Скандал»)

Лучшая мужская роль

  • Антонио Бандерас («Боль и слава»)
  • Леонардо Ди Каприо («Однажды в... Голливуде»)
  • Адам Драйвер («Брачная история»)
  • Хоакин Фениск («Джокер»)
  • Джонатан Прайс («Два Папы»)

Лучшая мужская роль второго плана

  • Том Хэнкс («Прекрасный день по соседству»)
  • Энтони Хоппкинс («Два Папы»)
  • Аль Пачино («Ирландец»)
  • Джо Пеши («Ирландец»)
  • Брэд Питт («Однажды в... Голливуде»)

Лучший оригинальный сценарий

  • («Достать ножи») Райан Джонсон
  • («Брачная история») Ноа Баумбах
  • («1917») Сэм Мендес и Кристи Уильсон-Кайрнс
  • («Однажды в... Голливуде») Квентин Тарантино
  • («Паразиты») Понг Джун Хо

Лучший адаптированный сценарий

  • «Ирландец» Чарльз Брандт
  • «Кролик Джо Джо» Тайка Вайтити
  • «Джокер» Тодд Филлипс
  • «Маленькие женщины» Грета Гервиг
  • «Два Папы» Энтони Маккартен

Лучший анимационный полнометражный фильм

  • «Как приручить дракона: Скрытый мир»
  • «Я потеряла свое тело»
  • «История игрушек 4»
  • «Клаус»
  • «Потерянное звено»

Лучшая музыка к фильму

  • «Джокер»
  • «Маленькие женщины»
  • «Брачная история»
  • «1917»
  • «Звездные войны: Скайуокер. Восход»

Лучший саундтрек

  • «I can’t let you throw yourself away» – («История игрушек 4»)
  • «(I'm gonna) love me againe» – («Рокетмен»)
  • «I’m standing with you» – («Прорыв»)
  • «In to the unknown» – («Холодное сердце 2»)
  • «Stand Up» – («Гарриет»)

Лучший монтаж

  • «Ford против Ferrari»
  • «Ирландец»
  • «Кролик Джо Джо»
  • «Джокер»
  • «Паразиты»

Лучший фильм на иностранном языке

  • «Тело Христа» (Польша)
  • «Страна меда» (Северная Македония)
  • «Отверженные» (Франция)
  • «Боль и слава» (Испания)
  • «Паразиты» (Южная Корея)

Лучший дизайн костюмов

  • «Ирландец»
  • «Кролик Джо Джо»
  • «Джокер»
  • «Маленькие женщины»
  • «Однажды в... Голливуде»

Лучшие визуальные эффекты

  • «Мстители: Финал»
  • «Ирландец»
  • «Король Лев»
  • «1917»
  • «Звездные войны: Скайуокер. Восход»

Лучшая операторская работа

  • «Ирландец»
  • «Джокер»
  • «Маяк»
  • «1917»
  • «Однажды в... Голливуде»

Лучшая работа художника-постановщика

  • «Ирландец»
  • «Кролик Джо Джо»
  • «1917»
  • «Однажды в... Голливуде»
  • «Паразиты»

Лучший документальный фильм

  • «Американская фабрика»
  • «Пещера»
  • «Грань демократии»
  • «Для Самы»
  • «Страна мёда»

Лучший документальный короткометражный фильм

  • «In the Absence»
  • «Learning a skateboard in the Warzone»
  • «Life overtakes me»
  • «St. Louis Superman»
  • «Walk Run Cha-Cha»

Лучший короткометражный анимационный фильм

  • «Дочь»
  • «Hair Love»
  • «Kitbull»
  • «Memorable»
  • «Сестра»

Лучший короткометражный игровой фильм

  • «Братство»
  • «Футбольный клуб NEFTA»
  • «Соседское окно»
  • «Saria»
  • «Сестра»

Лучший грим и прически

  • «Скандал»
  • «Джокер»
  • «Джуди»
  • «Малефисента: Владычица тьмы»
  • «1917»

Лучший монтаж звука

  • «Ford против Ferrari»
  • «Джокер»
  • «1917»
  • «Однажды в... Голливуде»
  • «Звездные войны: Скайуокер. Восход»

Лучшее сведение звука

  • «Однажды в... Голливуде»
  • «К звездам»
  • «Ford против Ferrari»
  • «Джокер»
  • «1917»

Напомним,

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